Walka z węglowymi scalperami wydaje się być jednym z priorytetów Polskiej Grupy Górniczej. Scalperzy bez wzlędu na branżę, w której działają, gdy tylko pojawia się zapotrzebowanie na jakiś towar, robią wszystko, aby go wykupić i sprzedać z zyskiem.

Na działalność scalperów skarżyli się m.in. klienci e-sklepu PGG. W związku z tym w sklepie internetowym PGG pojawiły się nowe, dodatkowe funkcje, utrudniające dostęp do zakupu węgla scalperom. Funkcje zabezpieczające interesy zwykłych klientów.

Sklep internetowy PGG. Walka ze spekulantami

- Przede wszystkim, zakup węgla wymaga rejestracji. Jakby tego było mało, klient musi podać między innymi swój numer PESEL oraz numer rachunku bankowego. Tym samym znika element anonimowości kupującego. Kolejnym posunięciem jest wdrożenie mechanizmów reCaptcha. (…) To interaktywne zagadki polegające najczęściej na przepisywaniu słów lub wybierania poprawnych obrazów. Chodzi o upewnienie się, że system ma do czynienia z żywym człowiekiem, a nie zautomatyzowanym botem - czytamy na bezprawnik.pl

Jak informuje portal nowe funkcje w e-sklepie PGG „zakładają porównywanie IP danego użytkownika ze spisami adresów proxy, botnetami lub siecią TOR".

- Sklep wprowadził również geolokację. Tym samym dokonanie zakupu z poza terytorium Polski powinno być znacząco utrudnione – czytamy.

Poza tym e-sklep PGG stosuje mechanizmy zliczające częstotliwość odświeżania strony internetowej.

- Mają one chronić witrynę przed popularnymi atakami DDOS. Polegają one na zablokowaniu danej strony internetowej przez bombardowanie jej ogromną ilością prób wejścia w taki sposób, by zająć jej wszystkie wolne zasoby. E-sklep PGG wykorzystuje także Web Application Firewall mający kontrolować treści przesłane do serwisu przez użytkowników – informuje portal.

Jak kupić węgiel na PGG? E-sklep wprowadza nowe funkcje

Wkrótce również mają zostać wprowadzone nowe narzędzie. M.in takie, dzięki którym automatycznie będą blokowane konta użytkowników, „którzy wrzuciliby do swojego koszyka produkt nieprzeznaczony do sprzedaży lub gdy liczba prób połączenia na minutę przekroczy ustalony limit".

Sklep internetowy PGG wprowadza też ułatwienia dla już korzystających z niego. Jednym z takich rozwiązań jest tzw. gwarancja koszyka czyli rozwiązanie, które pozwala dokończyć transakcję nawet jeśli w międzyczasie nastąpiło wylogowanie. Dokończenie zakupu jest możliwe do godziny 23:59 danego dnia.

Kolejne usprawnienia dotyczą przesyłu informacji między e-sklepem a Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków.

Sprawdzane są również wykorzystywane numery kont bankowych. Wszystko po to, by upewnić się, że użytkownik nie próbuje omijać nałożonych limitów zakupów - czytamy.

Ceny węgla 2022. Ile kosztuje tona węgla w sklepie PGG?

Przypominamy, w e-sklepie PGG, węgiel można kupić we wtorki i czwartki od godziny 16.00 i dostępny jest tam zawsze do wyczerpania zapasu. Jednocześnie warto pamiętać, że spółka wprowadziła limit, który wynosi 3 tony na osobę.

W sklepie internetowym PGG dla klientów indywidualnych Polskiej Grupy Górniczej - oferowane są różne odmiany ekogroszku workowanego, także węgiel opałowy luzem.

Na dzień 30 września ceny węgla wyglądają następująco:

Pieklorz, Karlik Ekogroszek workowany - 1770 zł, tona

Pieklorz, Karlik Ekogroszek luz - 1520,00 zł/ tona

Greenpal Ekomiał - 1105 zł/tona

Sklep PGG. Trzy dodatkowe sesje zakupowe

Nowością w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej są dodatkowe sesje zakupowe w poniedziałki, środy i piątki od godz. 16.

Sklep oferuje wtedy wyłącznie miały węglowe (nie tylko luzem, ale też konfekcjonowane w jednotonowych opakowaniach typu big-bag).

Jak czytamy na stronie PGG, "sprzedaż miałów jest dopełnieniem i rozszerzeniem oferty e-sklepu pod względem towarowym, jak i organizacyjnym w warunkach wyjątkowego kryzysu i deficytu paliw".

Aby nie blokować niepotrzebnie ruchu klientów kupujących przez internet typowe sortymenty węgla we wtorki i czwartki, odrębne sesje zakupowe stworzono dla tych gospodarstw domowych, które mają techniczną możliwość spalania miałów i chcą się zaopatrzyć w ten sortyment węgla opałowego - czytamy na stronie.

Miały można kupić wyłącznie z opcją dostawy do składów KDW, które zajmować się będą odbiorem miałów z kopalń.

