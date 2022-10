Polacy rzucili się na grzejniki, nagrzewnice i koce elektryczne. "Wszystko sprzedaje się od razu"

Zobacz wideo Minister Waldemar Buda nie określa jasno, kiedy rząd zajmie się przepisami o dopłatach do innych rodzajów paliw

Reporter TOK FM Szymon Kępka o rosnącą popularność urządzeń grzewczych wśród konsumentów zapytał dwa największe polskie portale ogłoszeniowe - Allegro i OLX oraz przodujące na rynku sprzedaży sprzętu RTV i AGD firmy Media Expert i Saturn.

Allegro. Urządzenia dogrzewające popularniejsze o 300 proc.

Według danych portali internetowych Allegro i OLX - oba zanotowały ogromne zainteresowanie grzejnikami elektrycznymi we wrześniu. Na Allegro wzrost sprzedaży termowentylatorów wynosi obecnie 648 proc., czyli ponad sześciokrotnie więcej, niż rok temu. Czterokrotnie większy wzrost zanotowały promienniki i nagrzewnice. Do tego we wszystkich kategoriach związanych z dogrzewaniem, sprzedaż na Allegro wzrosła we wrześniu o ponad 300 proc. Podobną tendencję widać w OLX. - Najczęściej wyszukiwana fraza w ostatnich tygodniach to "ekogroszek" - poinformowała Paulina Rezmer z OLX.

Oprócz wspomnianego ekogroszku, który wyszukiwano 280 tys. razy, jeszcze w sierpniu popularnością cieszyło się drewno opałowe (wyszukiwane 300 tys. razy), piec typu koza (20 tys.), pompy ciepła (17,5 tys.) i butla gazowa (21 tys.). Z kategorii "Ogrzewanie" na OLX w ubiegłym miesiącu skorzystało 2 mln użytkowników.

"Największą popularnością cieszą się grzejniki olejowe"

Andrzej Jackiewicz, Prezes Zarządu MediaMarkt Saturn Polska zwrócił uwagę, że w tym roku sezon grzewczy rozpoczął się prawie miesiąc wcześniej, niż w roku ubiegłym. Wpływ na to mają znacznie chłodniejszy tegoroczny wrzesień, a także doniesienia o możliwych brakach surowców energetycznych i podwyżkach cen. - Największą popularnością wśród kupujących cieszą się grzejniki olejowe ze względu na ich parametry grzewcze i wydajność. Z powodu ograniczonej dostępności właściwie wszystkie urządzenia grzewcze sprzedają się od razu. Dużym zainteresowaniem cieszą się również koce i poduszki elektryczne. Kolejne, chłodniejsze miesiące z pewnością wpłyną na znaczący wzrost zainteresowania kupujących urządzeniami grzewczym - mówił.

Jak podkreślił w rozmowie z naszym reporterem Michał Mystkowski z Media Expert, klienci sieci zaczęli wykazywać też większe zainteresowanie klasami energetycznymi kupowanego sprzętu, kosztami jego użytkowania i redukcją tych kosztów. - Decyzja zakupowa powinna dotyczyć urządzenia, które będzie optymalnie odpowiadało konkretnym potrzebom nabywcy i warunkom, w których taki sprzęt będzie użytkowany - radził przedstawiciel sieci.

