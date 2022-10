Deklaracje CEEB. Do czego są potrzebne?

W 2023 r. urzędnicy gminni, inspektorzy środowiska oraz kominiarze będą sprawdzać w całym kraju, czym Polacy ogrzewają swoje domy. Wszystko po to, aby upewnić się, czy to, co zapisano w deklaracji CEEB (czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest zgodne z prawdą.

Deklaracje CEEB są potrzebne w przypadku składania wniosków o dodatek do ogrzewania, a w szczególności dodatek węglowy i energetyczny 2022:

do drewna kawałkowego,

do pellet,

do oleju opałowego,

do gazu LPG.

Taki wniosek można składać do 30 listopada 2022 roku, a najwyższą dopłatę w wysokości jednorazowej zapomogi w wysokości 3000 złotych mają dostać ci mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy w swojej deklaracji CEEB podali jako źródło ciepła urządzenie opalane węglem albo pelletem drzewnym. Mogą to być piece, piece kaflowe, kotły, kominki, piecokuchnie.

Ustawowy termin składania deklaracji CEEB minął 30 czerwca tego roku, jednak można je złożyć również po terminie. Warto się jednak spieszyć, aby zdążyć ze złożeniem wniosku o dodatek energetyczny 2022.

Kontrole deklaracji CEEB domów jednorodzinnych. Co będą sprawdzać urzędnicy?

Podczas zapowiedzianych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego kontroli, urzędnicy będą zaglądać do domów i weryfikować to, co zapisaliśmy w deklaracji CEEB. Jednak to nie wszystko.

Urzędnicy gminni, inspektorzy środowiska oraz kominiarze będą również sprawdzali:

rodzaj ocieplenia domu,

grubość ścian oraz dachu,

roczne zużycie opału, którym dom jest ogrzewany.

Wszystko po to, aby każda gmina miała możliwość jak najlepszej optymalizacji działań termomodernizacyjnych w ramach dostępnych programów.

Kontrole są kolejnym etapem budowy Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji. Co to takiego?

Jak zapowiedział Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, kontrole w polskich domach mają pomóc – podobnie jak złożone deklaracje CEEB – w stworzeniu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE) w Polsce. ZONE ma być narzędziem umożliwiającym zebranie w jednym miejscu informacji dotyczących stanu technicznego i sposobu ogrzewania domów jednorodzinnych w Polsce. Ułatwią też przyznawanie dofinansowań termomodernizacyjnych.

Jak zapowiedział resort rozwoju, ułatwi to urzędnikom gminnym docieranie do mieszkańców ubogich energetycznie, którzy nie mieli do tej pory możliwości korzystania z dofinansowania do wymiany starych pieców czy termomodernizacji budynku, która znacznie zmniejsza zużycie energetyczne, a więc także koszty ogrzewania domu. Ministerstwo deklaruje również, iż w ZONE ma powstać specjalny moduł finansowy, w którym będą zbierane dane dotyczące potrzeby udzielenia wsparcia najbiedniejszym przy wymianie starych pieców czy pracach termomodernizacyjnych.

Narzędzie kontroli czy pomocy? Resort rozwoju obiecywał coś innego

To, że urzędnicy będą mogli zajrzeć do każdego domu, niekoniecznie podoba się Polakom. Szczególnie że jeszcze niedawno minister rozwoju Anna Moskwa zapowiadała, iż żadnych kontroli nie będzie.

- Nie wyobrażam sobie, że urzędnik rusza do poszczególnych mieszkań, liczy mieszkańców, sprawdza kotły. Nie jesteśmy państwem policyjnym – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas rozmowy w Radio Zet.

Choć w kolejnych zdaniach dodała: Wierzymy, że urzędnicy dopełnią wszystkich czynności.

Zapomniałeś o deklaracji na CEEB.gov.pl? Złóż ją jak najszybciej

Ustawowy termin na złożenie deklaracji CEEB minął 30 czerwca 2022 roku. Jednak przedłużono możliwość ich składania. Jak i gdzie można najwygodniej dopełnić formalności?

Najlepiej jest wejść na stronę CEEB.gov.pl. zalogować się (logowanie w CEEB.gov.pl jest możliwe przez Profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną), następnie wybrać rodzaj deklaracji (czy jest to budynek mieszkalny czy nie).

Kolejnym krokiem jest wypełnienie danych dotyczących budynku. Są to:

adres, numer telefonu właściciela/zarządcy, adres e-mail,

rodzaj zastosowanego źródła ciepła (w przypadku kotła na paliwa trzeba podać również klasę urządzenia oraz rodzaj paliwa).

Po zatwierdzeniu, swoją deklarację CEEB w pdf można łatwo ściągnąć na swój komputer lub inne urządzenie.