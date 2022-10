W środę w Puławach prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zasugerował, że została już podjęta decyzja, że sieci elektryczne linii kolejowych zostaną w bardzo krótkim czasie odkupione.

Kaczyński mówił o sprzedaży sieci sklepów Żabka? Pojawiły się liczne spekulacje

- Jest już chyba podjęta decyzja, że sieci elektryczne linii kolejowych, to duże przedsiębiorstwo, mają też dużą sieć przekazu energii elektrycznej, że zostanie w bardzo krótkim czasie odkupione. Właśnie od jednego z funduszy amerykańskich. A ten sam fundusz jest właścicielem Żabki. Wiecie państwo, co to jest Żabka. Te sklepy też być może zostaną odkupione. Idziemy w tym kierunku - mówił Jarosław Kaczyński, spytany o możliwości wykupienia przetwórni od obcego kapitału przez Polską Grupę Spożywczą.

Gazeta.pl przypomina, że Orlen w ostatnim czasie przejął Lotos, ale szykuje się również do fuzji z PGNiG oraz Energą. W związku z tym właśnie pojawiły się spekulacje prasowe o tym, że to właśnie firma zarządzana przez Daniela Obajtka przejmie Żabkę. Obajtek jednak zaprzecza medialnym doniesieniom.

Daniel Obajtek zaprzecza: Nie prowadzimy żadnych rozmów

Jak informuje PAP Biznes, PKN Orlen nie prowadzi rozmów i nie ma żadnych planów zakupu sieci Żabka.

- Nie prowadzimy żadnych rozmów, nie analizujemy tematu i nie mamy planów kupna Żabki - powiedział prezes Obajtek dziennikarzom i skomentował w ten sposób pojawiające się spekulacje, że Orlen może znajdować się wśród podmiotów potencjalnie zainteresowanych przejęciem Żabki od amerykańskiego funduszu CVC.

Właściciel sieci Żabka dotychczas nie skomentował spawy.

Do kogo należy Żabka? I co wiadomo o CVC Capital Partners?

Sieć handlowa Żabka należy do funduszu CVC Capital Partners. Jak wynika z informacji na stronie internetowej sieci obecnie w Polsce prowadzonych jest ok. 8, 5 tys. sklepów, przez 7 tys. franczyzobiorców. W pierwszej połowie tego roku udało się otworzyć aż 577 nowych placówek.

CVC Capital Partners jest jednym z największych funduszy inwestycyjnych w Europie. Zarządza obecnie aktywami o wartości ponad 130 mld euro. Do funduszu należą m.in. spółka PKP Energetyka oraz m.in. takie marki jak Lipton, PG Tips, Pukka Herbs i TAZO.

Kilka dni temu agencja Bloomberg podała - powołując się na kilkunastu anonimowych informatorów - że CVC planuje debiut na giełdzie w Londynie lub Amsterdamie przy wycenie przekraczającej 20 mld euro. Konkretne decyzje w tej sprawie jednak jeszcze nie zapadły.

