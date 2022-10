Czy trzeba wozić zapas płynu do spryskiwaczy? Żadne przepisy o tym nie mówią, ale szyba musi być czysta

W ostatnim czasie pojawiły się w sieci pytania o obowiązek wożenia w bagażniku zapasowej butelki płynu do spryskiwaczy.

Dementujemy plotki: nie zmieniły się przepisy w tym zakresie i kierowca nie ma obowiązku przewożenia w bagażniku zapasu płynu do spryskiwaczy. A skoro nic takiego w przepisach nie zostało zapisane, policja nie ma prawa wystawiać mandatu, ani sprawdzać, czy w bagażniku jest zapas.

Kierowca ma jednak inny obowiązek. Chodzi o przepisy o dobrej widoczności. One wymagają, aby w pojeździe była czysta przednia szyba zapewniająca dobrą widoczność.

"Policjant podczas kontroli ma prawo poprosić kierowcę o przemycie szyb i skontrolować poziom płynu w zbiorniku. Jeśli szyb nie da się umyć, policjant może ukarać kierującego mandatem w wysokości do 500 złotych" - informuje kierowców portal Innpoland.pl

Nie tylko płyn do spryskiwaczy… Ważne są też sprawne wycieraczki

Do zapewnienia czystych szyb niezbędny jest nie tylko płyn do spryskiwaczy w zbiorniku, lecz również sprawne wycieraczki. Upewnij się więc, że system spryskiwania jest przygotowany na jesienne i zimowe pluchy, kiedy szyby brudzą się znacznie szybciej.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu 2022. Apteczka nie jest wymagana, ale warto ją mieć

Obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego w Polsce obejmuje 3 elementy:

tablice rejestracyjne,

trójkąt ostrzegawczy,

gaśnica.

Nie jest wymagane prawem wożenie apteczki, jednak wszyscy motoryzacyjni eksperci gorąco polecają mieć ją pod ręką w każdym samochodzie. Podobnie, przepisy nie nakazują posiadania kamizelki odblaskowej. Warto ją jednak mieć dla własnego bezpieczeństwa, zwłaszcza, że wychodząc na jezdnię lub pobocze (np. aby sprawdzić awarię samochodu) stajemy się pieszymi, którzy muszą mieć odblaski

Z kolei od 4 września 2022 nie trzeba już mieć na przedniej szybie naklejki z numerem rejestracyjnym samochodu.

Akcja znicz — zabrane prawa jazdy, wlepione mandaty

Główne, poważne przewinienia kierowców wykrywane podczas wzmożonych kontroli policyjnych to nietrzeźwość kierujących i nadmierna prędkość.

W 2021 roku policjanci zatrzymali aż 1360 kierujących pod wpływem alkoholu. Odebrali też 502 prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.

Pojawił się też nowy taryfikator mandatów (podwójnych dla recydywistów) i punktów karnych, które przedawniają się dopiero po dwóch latach od opłacenia kary.

Wysokość mandatów za przekroczenie prędkości to:

50 zł i 1 pkt karny za przekroczenie prędkości o 10 km,

300 zł i 5 pkt karnych za przekroczenie prędkości ponad 20 km/h, czy

800 zł i 9 pkt karnych za przekroczenie prędkości o 30 km/h.

Poza mandatem (1500 zł i 13 pkt karnymi) za przekroczenie prędkości o 50 km/h kierowca na 3 miesiące traci prawo jazdy.

Za co jeszcze można dostać mandat? Bądź uważny w pobliżu cmentarzy

Nawet jeśli dobrze znamy okolice cmentarzy, w czasie Święta Zmarłych koło nekropolii należy być szczególnie ostrożnym i uważnym. Zdarza się, że organizacja ruchu w ich pobliżu zostaje zmieniona. Może się różnić nie tylko od tej codziennej, ale także pamiętanej z poprzedniego roku. Do tego duże grupy ludzi przemieszczają się we wszystkie strony, co stwarza dodatkowe sytuacje niebezpieczne.

Mandaty, za okołocmentarne wykroczenia są następujące:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu — mandat: 1500 zł i 15 punktów karnych,

przewożenie zbyt dużej ilości pasażerów — mandat 3000 zł mandatu i 15 punktów karnych,

wyprzedzanie w niewłaściwym miejscu — mandat 1000 zł i 10 punktami karnymi,

jazda z telefonem trzymanym w dłoni — mandat 500 zł mandatu i 12 punktów karnych.

Źródła: InnPoland.pl,Infor.pl