Będzie 15 emerytura? W obozie władzy słychać sprzeczne zdania na temat świadczenia

Pierwsze obietnice dotyczące wypłaty 15 emerytury pojawiły się w 2020 roku, podczas kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. Od tamtego czasu media systematycznie donoszą o kolejnych świadczeniach pomocowych dla seniorów. Wśród newsów powraca również temat 15 emerytury. Czy rząd w ogóle planuje takie świadczenie? Kiedy 15 emerytura będzie wypłacana?

15 emerytura 2022. Kiedy i czy będzie takie świadczenie?

Kilka tygodni temu prezydent Andrzej Duda zapytany o 15 emeryturę podczas rozmowy w Radiu Zet, stwierdził, że "rząd powinien podejmować wszelkie działania".

— Jeżeli będzie potrzebna 15 emerytura, to również trzeba będzie ją rozważyć, także w kontekście możliwości budżetowych. To są na pewno kwestie, nad którymi ja będę z rządem pracował i będę do tego rząd mobilizował. Szereg tych działań, o których mówimy, jest przeze mnie omawianych — mówił wówczas prezydent.

15 emerytura 2022 - kiedy wypłata? Czternastka wprowadzona na stałe

Odmiennego zdania jest szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

- Nie trwają prace na temat 15 emerytury. (...) Wprowadzamy na stałe 14 emeryturę, 13 jest na stałe, jest godna waloryzacja - powiedziała w Studiu PAP.

Minister Maląg zapewniła natomiast, że 14 emerytura zostanie wprowadzona na stałe.

- Decyzja została podjęta, że 14 emerytura ma być świadczeniem na stałe. (...) Projekt ustawy na początku przyszłego roku trafi do Sejmu. (...) 14 emerytura tym różni się od 13 emerytury, że ma kryterium dochodowe. Jaki będzie poziom kryterium dochodowego - określimy po analizach, które prowadzimy - dodała w rozmowie z PAP, Marlena Maląg.

15 emerytura . Co o świadczeniu mówi szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Głos w sprawie czternastki i piętnastki zabrała również prezes ZUS Gertruda Uścińska.

- Rozwiązania jednorazowe są na pewno bezpieczniejsze dla finansów państwa - mówiła w "Rzeczpospolitej" prezes ZUS Gertruda Uścińska, zapytana o zapowiedź wprowadzenia 14. emerytury na stałe.

Prezes ZUS wypowiedziała się również na temat ewentualnej 15 emerytury.

- Musimy pamiętać o ogromnych kwotach, które już zostały przekazane emerytom i rencistom – mówiła. I dodała, że "należy pamiętać, że przy inflacji równej 17,9 proc., wypłata dodatkowych świadczeń ma głębsze uzasadnienie".

Źródło: RadioZET/ Gazeta.pl