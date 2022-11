"Na noże 2" jak "Avatar 2" - oba obrazy idą "łeb w łeb"

Filmowa Wirtualna Polska zwraca uwagę, że na platformę Netflix i do kin jednocześnie wejdą kontynuacje dwóch hitów: "Na noże" i "Avatar".

"Avatar" ma się czego bać" - pisze o komedii kryminalnej z odtwórcą roli Bonda wp.pl i próbuje porównać oba obrazy.

Po uruchomieniu zwiastunów filmów więcej odsłon miał co prawda "Avatar" (150 mln wyświetleń w ciągu pierwszych 24 godzin), ale "Glass Onion — na noże 2" też świetnie sobie radził, lekko zdradzając zawiłości akcji.

Podczas gdy oryginał opowiadał o dziwnych członkach rodziny, podejrzanych o morderstwo przez zabawnego, światowej sławy detektywa Benoita Blanca (Daniel Creig). To "Glass Onion" opiera się na zwrotach akcji, kłamstwach, nieporozumieniach i błędnych tożsamościach. W sequelu pojawia się nowa obsada podejrzanych i nowa lokalizacja — grecka, prywatna wyspa miliardera, do której przybywa Benoita Blanca, żeby ustalić, co ci wszyscy ludzie knują.

"Daniel Craig przestał być Bondem. Stał się Benoitem Blanciem". Obsada filmu

Komedię oceniło już ponad 80 recenzentów, wystawiając ponad 90 procent pozytywnych opinii. Do tego z reguły opinie są nie tylko pozytywne, ale zawierają też bardzo wysokie noty.

Krytyk Filmowy Adam Nayman z "The Ringer" szczególnie wysoko ocenił grę filmowego Bonda.

"Daniel Craig w roli gadatliwego detektywa jest niesamowity. Byłem przekonany, że na zawsze pozostanie on dla mnie Jamesem Bondem. Ale nie, on już stał się już dla mnie Benoitem Blanciem" - skomplementował aktora Neyman.

Z kolei w swojej recenzji BBC napisało "Występ Craiga jest przebiegły i radosny, a największą wadą filmu jest to, że jest go za mało"

Poza Craigiem w "dwójce" zagrali:

Edward Norton jako Miles Bron,

Janelle Monáe jako Cassandra "Andi" Brand i Helen Brand,

Kathryn Hahn jako Claire Debella,

Dave Bautista jako Duke Cody,

Jessica Henwick jako Peg,

Kate Hudson jako Birdie Jay,

Madelyn Cline jako Whiskey i inni.

Scenariusz i reżyseria — Rian Johnson.

"Glass Onion" - świetna produkcja, spójna akcja

Poza grą Craiga film dostał świetne oceny za scenariusz i reżyserię.

"Reżyser i scenarzysta Rian Johnson wykazał się niesamowitą zdolnością tworzenia i realizowania wielowarstwowej, trzymającej w napięciu fabuły" - uważa Adam Nayman.

Na doskonałą produkcję i spójną całość zwrócił też uwagę "Daily Telegraph".

"Podobnie jak jego poprzednik, 'Glass Onion' jest olśniewająco zrealizowaną produkcją. Wątek kryminalny, satyra, elementy komediowe tworzą bardzo spójną całość, którą ogląda się z ogromną przyjemnością. Blisko dwu i półgodzinna projekcja zleciała w mgnieniu oka" - ocenił Robbie Collin z "Daily Telegraph"

Źródło: Witrualna Polska, BBC.com