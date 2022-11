Zgodnie z obowiązującą od 3 listopada 2022 roku ustawą, "gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, przedstawiciel gminy, każdemu z gospodarstw powinien przyznać dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej".

Najnowsze zmiany w dodatku węglowym

Od 3 listopada dodatek węglowy jest przyznawany jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, przedstawiciel gminy stwierdzi zamieszkiwanie pod jednym adresem ale w odrębnych lokalach, kilku gospodarstw domowych. Warunkiem jest również wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Nie ma w tej sytuacji zastosowania zasada "kto pierwszy ten lepszy", a dodatek węglowy należy się każdemu z gospodarstw, spełniających te warunki.

Dla kogo dodatek węglowy na nowych zasadach?

Aby dostać dodatek węglowy na nowych zasadach muszą być spełnione następujące warunki:

każdy wnioskodawca musi prowadzić osobne gospodarstwo domowe,

każda rodzina mieszka w osobnym lokalu i ma osobny piec węglowy albo korzysta z pieca współdzielonego.

Jak to będzie weryfikowane? Zgodnie z przepisami, sprawdzi to przedstawiciel gminy podczas wywiadu środowiskowego. A z każdego przeprowadzonego wywiadu będzie musiała być sporządzona notatka służbowa.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami, wójt będzie mógł przyznać dodatek węglowy z urzędu, bez konieczności składania wniosku.

Dodatek węglowy. Zmiany dotyczące deklaracji CEEB

Kolejną zmianą jest deklaracja CEEB. Wcześniej warunkiem koniecznym było wpisanie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Teraz tego wymogu już nie ma.

- Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków - czytamy w ustawie.

Dodatek węglowy. Kto najszybciej dostanie pieniądze?

Po listopadowych zmianach wszystkie nierozpatrzone do tej pory wnioski będą rozliczane według nowych zasad. Na 3000 zł - najdłużej czyli do 60 dni od dnia złożenia wniosku, poczekają wszyscy, których wniosek będzie budzić zastrzeżenia, co do zgodności ze stanem faktycznym. W tym kontekście gminy dostały wyraźne instrukcje, jak mają prowadzić kontrole i jakich narzędzi do weryfikacji użyć.

Rozpatrywanie odrzuconych wniosków o dodatek węglowy

Jeśli natomiast wniosek o dodatek węglowy został odrzucony, z powodu obowiązywania reguły "jeden dodatek na jeden adres" - teraz można go złożyć po raz drugi. Podobnie jeśli powodem odrzucenia był brak wpisu źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Do kiedy można składać wniosek o dodatek węglowy?

Dodatek węglowy można uzyskać po wypełnieniu i złożeniu odpowiedniego wniosku w urzędzie gminy. Można to zrobić:

online przez ePUAP

osobiście w urzędzie gminy.

Mimo licznych zmian w ustawie o dodatku węglowym, nie zmienił się ostateczny termin składania wniosków, które można składać jeszcze tylko do 30 listopada 2022 roku.

Dodatek węglowy - co należy wpisać we wniosku?

We wniosku o dodatek węglowy należy podać:

imię i nazwisko,

obywatelstwo,

numer PESEL lub numer dokumentu tożsamość

miejsce zamieszkania.

W dalszej części dokumentu należy podać dane osób, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego i zadeklarować, co jest głównym źródłem ogrzewania.

Należy również złożyć oświadczenie o tym, że informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą - za podanie fałszywych informacji grozi bowiem kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

Źródło: Muratorplus.pl/Samorzad.pap.pl/Portalsamorzadowy.pl/Gazeta.pl

