Czy energia jądrowa w Polsce wciąż budzi obawy? Co o niej myślą Polacy? [SONDAŻ]

Na pytanie, czy pani/pana zdaniem budowa w Polsce elektrowni atomowej to dobry pomysł, zdecydowanie "za" i "raczej za" odpowiedziało 85,7 proc. respondentów – wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Przeciwników tego pomysłu jest 9,2 proc.

Jak zaznacza gazeta, 99 proc. zwolenników to wyborcy PiS, opozycji – 85 proc. Poparcie elektrowni jądrowej jest także wysokie wśród osób najstarszych (70 plus) i o najniższych dochodach (do 999 zł), gdzie "za" jest 100 proc. ankietowanych.

"Polacy uwierzyli, że elektrownia jądrowa pozwoli uniezależnić się energetycznie, co przekłada się na niższe rachunki za prąd" - wskazuje "Rz".

Polskie elektrownie jądrowe. Kto wybuduje elektrownie atomowe w Polsce?

Na początku listopada 2022 rząd przyjął projekt uchwały dotyczący budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Wykonawcą ma zostać amerykański Westinghouse.

Pierwsze reaktory staną na Pomorzu w gminie Choczewo - dokładniej Lubiatowo-Kopalino, czyli około 20 km od Żarnowca, gdzie w czasie PRL trwała budowa elektrowni atomowej bazującej na technologii Związku Radzieckiego. Konstrukcja ma wytrzymać uderzenie samolotu, a brak zasilania nie doprowadzi do awarii, jaka miała miejsce np. w Fukushimie.

Zgodnie z planami rządu, budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce ma rozpocząć się w 2026 r., a pierwszy z trzech reaktorów w jej obrębie ma zostać oddany do użytku w 2033 r. Koszt projektu to 90-100 mld zł.

Energia atomowa. Gdzie powstaną kolejne elektrownie jądrowe w Polsce?

Poza państwowym projektem budowy elektrowni atomowej, zaczęły pojawiać się pomysły niezależnych firm. M.in. pod koniec października 2022 roku pojawił się realny "projekt biznesowy", w który zaangażowany jest koreański koncern atomowy KNHP oraz polskie firmy ZE PAK Zygmunta Solorza i państwowa PGE, właściciel m.in. elektrowni Turów i Bełchatów. Podpisano nawet list intencyjny ws. opracowania planu budowy.

Gdyby plany budowy elektrowni się powiodły, powstałaby ona w Pątnowie, dzielnicy Konina, w woj. wielkopolskim. Miałyby tam powstać cztery bloki o łącznej mocy 5600 MW. A to oznaczałoby łączną moc większą od największej teraz w Polsce elektorowi w Bełchatowie. Również ta elektrownia zaczęłaby działać za ok 10-11 lat.

Trzecia elektrownia atomowa w Polsce. Gdzie powstanie?

W planach oprócz państwowej elektrowni Lubiatowo-Kopalino i prywatnego "Pątnowa", jest też trzecia elektrownia jądrowa w Polsce.

Jeśli rządowy plan budowy bloków jądrowych co 2 lata zostanie zrealizowany, to trzecia elektrownia atomowa w Polsce mogłaby zostać uruchomiona w latach 2038-2042. Mimo, że oficjalnie nic na temat jej budowy na razie nie wiadomo, to nieoficjalnie mówi się, że miejscem najbardziej na dziś prawdopodobnym, jest Bełchatów.

Źródło: Gazeta.pl/ BusinessInsider.com.pl/ PAP/ Rzeczpospolita