Kiedy wypadają ferie zimowe 2023? Jak układa się plan dni wolnych od szkoły w pierwszym półroczu 2023 roku? Warto już teraz sprawdzić na kiedy zaplanować dzieciom dłuższy wypoczynek.

REKLAMA

Okazuje się, że uczniów i nauczycieli czeka w 2023 roku sporo przerw i długich weekendów.

Ferie 2023. Najbliższe dni wolne już w grudniu

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Uczniowie będą mieli dokładnie 10 dni na zregenerowanie sił. Przerwa świąteczna zaplanowana jest w dniach 23- 1 stycznia 2023.

Dni wolne od szkoły 2023. Kalendarium

Dni wolne od szkoły to jednocześnie wszystkie święta państwowe, które są ustawowo dniami wolnymi od pracy:

1 stycznia – Nowy Rok - niedziela

6 stycznia – Święto Trzech Króli - piątek

9 kwietnia pierwszy dzień Wielkiej Nocy - niedziela

10 kwietnia drugi dzień Wielkiej Nocy- poniedziałek

1 maja – Święto Państwowe - poniedziałek

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja - środa

28 maja - pierwszy dzień Zielonych Świątek - niedziela

8 czerwca dzień Bożego Ciała - czwartek

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - wtorek

1 listopada – Wszystkich Świętych -środa

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości - sobota

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia - poniedziałek

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia - wtorek

Dodatkowo dyrektor szkoły w trakcie roku szkolnego może ustalić kilka dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku szkół podstawowych do rozdysponowania jest pula ośmiu takich dni, natomiast w liceach i technikach - do 10 dni.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone w dni, w których w szkole odbywają się egzaminy, w święta religijne, które nie są ustawowo wolne od pracy, a także w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły. Dyrektor szkoły, powinien poinformować nauczycieli, uczniów oraz rodziców o ustalonych dniach wolnych do 30 września.

Uczniowie mają też ferie zimowe, wiosenną przerwę świąteczną oraz letnie wakacje.

Ferie zimowe 2023. Kiedy wypadają? Podajemy terminy

Od wielu lat coroczne ferie zimowe dla szkół planowane są w różnych terminach dla określonych województw. Najczęstszym argumentem przytaczanym w związku z taką organizacją, jest potrzeba rozbicia dużej liczby uczniów wyjeżdżających w jednym czasie.

W 2023 roku ferie zimowe będą trwały od 16 stycznia do 26 lutego włącznie.

16 - 29 stycznia 2023 r. województwo lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

23 stycznia – 5 lutego 2023 r. województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie

30 stycznia – 12 lutego 2023 r. województwo kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

13 – 26 lutego 2023 r. województwo dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Przerwa świąteczna 2023 - ferie wielkanocne

Wielkanoc w 2023 roku wypada w kwietniu. W związku z tym wiosenne ferie dla uczniów zaplanowane zostały na czas pomiędzy 6 a 11 kwietnia 2023 roku. Uczniowie po przerwie świątecznej wrócą do szkół w środę 12 kwietnia.

Majówka i Boże Ciało 2023

Święto Pracy i Święto Konstytucji 3 maja w tym roku wypadają korzystnie, z punktu widzenia osób szykujących się na wypoczynek w czasie długiego weekendu, bo są to odpowiednio: poniedziałek i środa. Jeśli dyrektor szkoły zdecyduje się wykorzystać jeden dzień ze swojej puli dni wolnych 2 maja, to uczniowie będą mogli liczyć na pięciodniowy długi weekend od soboty 29.04 do środy 3 maja włącznie.

Boże Ciało zawsze jest we czwartek. W 2023 roku wypadnie 8 czerwca. Długi weekend czerwcowy dla uczniów przy uwzględnieniu wolnego piątku, może trwać cztery dni od 8 do 11 czerwca.

Zakończenie roku szkolnego i wakacje 2023

Rok szkolny dla wszystkich typów szkół zakończy się 23 czerwca 2023 roku. A wakacje trwać będą od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku.