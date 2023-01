W ostatnich dniach grudnia szczeciński Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego podał, że do ruszającego z przystanku autobusu ktoś strzelał z wiatrówki. Informacje o zbitych szybach - tym razem w tramwajach - pojawiły się także w lokalnych mediach w poniedziałek i we wtorek. Funkcjonariusze zajmujący się sprawą uszkodzenia pojazdów zawęzili poszukiwania do "osób, które mogły używać wiatrówki bądź podobnej broni".

REKLAMA

"Szczecińscy funkcjonariusze zatrzymali trzech nieletnich, którzy są odpowiedzialni za zniszczenie szyb w środkach komunikacji miejskiej. Do ich zatrzymania konieczne było siłowe wejście do jednego z mieszkań w centrum miasta" - poinformowała KMP. Zatrzymani to chłopcy w wieku od 14 do 16 lat, dwóch z nich to uciekinierzy z młodzieżowych ośrodków wychowawczych, a najmłodszy uciekł z domu.

"W mieszkaniu, w którym przebywali nieletni, mundurowi znaleźli broń pneumatyczną ASG oraz środki odurzające w ilości ponad 20 gramów" - podano.

Nastolatkowie przebywają w policyjnej izbie dziecka, ich sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.