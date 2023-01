Koniec z "dziećmi zamkniętymi w teczkach"? Ministerstwo reaguje na problem z adopcją. To efekt serialu "Piecza"

Zobacz wideo

Brak działającego narzędzia teleinformatycznego, w którym powinny znajdować się niezbędne informacje na temat dzieci szukających rodziców, został poruszony w 3. odcinku serialu TOK FM "Piecza" zatytułowanym "Dzieci zamknięte w teczkach". Chodzi o to, że baza dzieci czekających na adopcję to papierowe teczki, gromadzone w pokojach w ośrodkach adopcyjnych i rozsyłane pocztą. I choć taki rejestr jest wpisany w ustawę i nawet fizycznie istnieje, ośrodki adopcyjne wciąż działają wyłącznie analogowo. Dlaczego tak jest? Wiceminister z resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, która usłyszała pytanie o niedziałający rejestr, stwierdziła, że "naprawdę musi już lecieć", ale poprosi o pytanie na piśmie, żeby jej nie umknęło. Teraz w końcu resort odniósł się do sprawy.

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w ostatnich miesiącach podjęte zostały kroki mające zakończyć tę skandaliczną sytuację. "Obecnie MRiPS jest na etapie testów przedwdrożeniowych gotowego Oprogramowania Adopcja. W dniach 14–16 grudnia 2022 r. odbyła się konferencja kierowana do pracowników Ośrodków Adopcyjnych oraz Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej poświęcona wdrożeniu Oprogramowania Adopcja. Na spotkaniu zostały omówione podstawowe funkcjonalności systemu teleinformatycznego Adopcja oraz przestawiony harmonogram wdrożenia i szkoleń. 10 stycznia 2023 r. została uruchomiona rejestracja pracowników OA i ROPS na instruktaże on line z obsługi Oprogramowania. Uruchomienie produkcyjne zaplanowane jest na marzec 2023 r." – czytamy w przesłanym komunikacie.

Serial "Piecza"

Radiowy serial "Piecza" opowiada o pełnym absurdów, niedoróbek i nielogiczności systemie, w którym dziecko nie jest podmiotem, ale przedmiotem. Przez pryzmat historii konkretnych dzieci i konkretnych rodzin autor dokumentu Michał Janczura wyjaśnia, jak skonstruowany jest system pieczy zastępczej, do którego trafiają dzieci opuszczające rodziny biologiczne. A także jak bardzo, nieraz za wszelką cenę i wbrew wszystkiemu, system stara się ich do siebie nie przyjąć.

Wszystkich odcinków serialu posłuchasz tutaj.