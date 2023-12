Co dalej z religią w szkołach? Polacy ocenili pomysł nowej ministry edukacji [SONDAŻ]

Zobacz wideo

Co dalej z religią w szkołach? Nowa ministra edukacji Barbara Nowacka chce zmniejszyć liczbę godzin religii w szkołach do jednej. - Uważam też, że patrząc na to, jak obciążona jest dzisiaj młodzież, jak wiele przed nimi zadań, jak wiele trudów, jak wiele często pracy, godzinna lekcji religii, finansowana z budżetu państwa jest w zupełności wystarczająca na ten czas - oceniła. - To jest model, który będę proponowała - dodała Nowacka.

Wirtualna Polska opublikowała sondaż, z którego wynika, że aż 67 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia pomysł Barbary Nowackiej. Przeciwnego zdania jest 28,7 proc. ankietowanych. Odpowiedź "Nie wiem/Trudno powiedzieć" wybrało 4,3 proc. badanych.

Najwięcej zwolenników zmian zaproponowanych przez Barbarę Nowacką jest w elektoracie koalicji KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. W tej grupie aż 92 proc. ankietowanych jest za zmniejszeniem liczby godzin lekcji religii w szkole. Natomiast wyborcy PiS i Konfederacji są temu przeciwni (86 proc.). Tylko 8 proc. badanych w tej grupie oceniło "raczej dobrze" i "zdecydowanie dobrze" zapowiedzi nowej ministry edukacji.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 15-17 grudnia metodą CAWI na grupie 1000 osób.