Afera wizowa. Piotr W., były wiceminister MSZ za PiS, z zarzutami. "To nie koniec"

Piotr W. były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie PiS został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ma to związek z tzw "aferą wizową" czyli jednym z największych afer ostatnich miesięcy rządów PiS. - Wydarzenia, które się zdarzyły były bardzo skandaliczne. I wstydliwe dla tego resortu i dla tego korpusu - powiedział w TOK FM Andrzej Olechowski, były minister spraw zagranicznych i były minister finansów. Olechowski, jak sam przypomniał, był jedną z osób, które budowały polską służbę dyplomatyczną i politykę zagraniczną po 89 roku.

Gość Karoliny Lewickiej w "Wywiadzie Politycznym" przyznał, że ciężko mu nawet sobie wyobrazić, że można w ten sposób wykorzystywać polską dyplomację i że tacy ludzie znajdą się w korpusie dyplomatycznym. - Ludzie, którzy będą tak pewni siebie i twórczy równocześnie, żeby korumpować instytucje państwa. Żeby je wykorzystywać do granic naprawdę bezwstydnych, zarówno dla swoich własnych korzyści jak i korzyści partyjnych, bo to pewnie było tak 50/50 - ocenił sytuację były polski szef dyplomacji.

Piotr W. zatrzymany. Szczerba: To jeszcze nie koniec

Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej, przypominał w Sejmie, że już osiem osób usłyszało zarzuty w tej sprawie, a W. to przypadek szczególny.. - Teraz chodzi o nie byle kogo, bo to wiceminister w rządzie PiS, Piotr W. Bez jego aktywności, ta afera nie mogłaby być możliwa. Mam wrażenie, że to nie koniec. Będą jeszcze osoby, które pełniły najwyższe funkcje w państwie, które w tej sprawie mogą usłyszeć zarzuty - wskazał w rozmowie z reporterem TOK FM przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. afery wizowej.

Kamila Biedrzycka z "Super Expressu" opisała reakcje polityków PiS na zatrzymanie W.: "Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak pytani o zatrzymanie Piotra W.: NIE ZNAM. NIE WIEM KTO TO."

Robert Zieliński, dziennikarz śledczy TVN24, kpił i nawiązał do odbywających już karę więzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika: "Ten w gorszej sytuacji. Nie ma chyba żony."

Afera wizowa. Co warto wiedzieć?

Afera wizowa to sprawa, która pojawiła się latem 2023 r. "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że najpewniej urzędnicy polskich służb konsularnych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych za pieniądze przyznawali polskie wizy imigrantom z Afryki i Azji Południowo-Wschodniej. 1 września Piotr W. został odwołany z funkcji sekretarza stanu w ministerstwie spraw zagranicznych, a przez pozostałe tygodnie kampanii wyborczej PiS próbował bagatelizować całą sytuację. W grudniu Sejm powołał komisję śledczą, która zajmie się wyjaśnieniem tej afery