Ocena z religii nie będzie się wliczać do średniej. Wreszcie wiemy, od kiedy

Premier Donald Tusk przekazał w piątek, że od kwietnia będą obowiązywały nowe zasady dot. prac domowych: w klasach 1-3 nie będzie ich wcale, a w klasach 4-8 będą "tylko dla chętnych i bez oceniania". Wcześniej tego dnia minister edukacji Barbara Nowacka podała, że rozporządzenie jest już przygotowane. Szefowa MEN pytana w piątek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski o to, kiedy znikną prace domowe ze szkół podstawowych, przekazała, że "jak będzie rozporządzenie, które jest przygotowane już". Dopytywana, od kiedy konkretnie uczniowie nie będą musieli odrabiać prac domowych, odpowiedziała: "od początku kwietnia takie rozporządzenie będzie funkcjonowało".

Co dalej z oceną z religii?

Ale to nie jedyne zmiany, jakie przewiduje Ministerstwo Edukacji Narodowej. 17 stycznia resort zaktualizował "Wykaz prac legislacyjnych Ministra Edukacji". Zapisano w nim właśnie zmiany w pracach domowych, ale nie tylko. W planach resortu znajduje się punkt dotyczący oceny z religii. "W związku z tym, że zajęcia religii i etyki nie są zajęciami, na które uczeń jest obowiązany uczęszczać nie jest uzasadnione, aby roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z tych zajęć miała wpływ na średnią uzyskanych ocen" - czytamy.

Dlatego MEN chce, żeby "wykreślono religię i etykę z katalogu zajęć, z których roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne wlicza się do średniej ocen". Planowany termin aktu prawnego w tej sprawie do drugi kwartał 2024 roku.

Religię w szkołach czekają poważne zmiany

Ministera edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała też zmniejszenie liczby godzin religii w szkołach do jednej w tygodniu. - Wśród naszych zobowiązań jest również to, żeby odchudzić podstawy programowe i naprawdę nie rozumiem, czemu dzieci mają mieć więcej religii niż biologii, fizyki i chemii razem wziętych - wskazywała Nowacka w TVN24 i dodała: "Jeżeli chcą rodzice, żeby dziecko miało zajęcia z religii, przecież nie zabronimy dodatkowych zajęć w kościele. Nawet to będzie z pożytkiem dla Kościoła".