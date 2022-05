Czy będzie 5. sezon "Stranger Things"? Twórcy rozwiewają wątpliwości fanów

"Stranger Things" - będzie 5. sezon kultowego serialu? Twórcy odpowiadają

Zanim jeszcze Netflix udostępnił 4. sezon przygód dzieciaków z Hawkins, fani już poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy twórcy zaplanowali kolejną odsłonę serialu. Bracia Duffer mają dla wszystkich wielbicieli "Stranger Things" dobrą wiadomość:

Siedem lat temu rozplanowaliśmy całą historię "Stranger Things". Przewidywaliśmy wtedy, że jej przedstawienie zajmie cztery do pięciu sezonów. Okazała się jednak zbyt obszerna, by opowiedzieć ją w czterech sezonach, ale jak wkrótce sami zobaczycie - szybkim pędem zbliżamy się do finału. Czwarty sezon będzie przedostatnim sezonem, a piąty ostatnim - napisali Matt i Ross Duffer w liście do fanów.

Kolejny sezon to jednak nie koniec dobrych wiadomości. Okazuje się bowiem, że twórcy planują na spin-off produkcji:

Mamy pomysł na spin-off, który nas bardzo ekscytuje… ale jeszcze nikomu o nim nie mówiliśmy, a tym bardziej go nie napisaliśmy. Uważamy, że wszyscy — w tym Netflix — będą zaskoczeni, gdy usłyszą tę koncepcję, ponieważ jest ona bardzo, bardzo inna - powiedział Matt Duffer

"Stranger Things" 5 - jak długo będziemy czekać na finałowy sezon?

Ponieważ czwarta odsłona "Stranger Things" ujrzała światło dzienne aż 3 lata po poprzedniej, pojawiły się obawy, że na finałowy sezon fani będą musieli czekać jeszcze dłużej. Bracia Duffer uspokajają jednak, że tym razem przerwa nie powinna być tak długa:

– Nie trzymajcie nas za słowo, ale przerwa powinna być tym razem nieco krótsza, ze względu na fakt, że mamy już wstępny zarys i nie wyobrażamy sobie, że będzie kolejna sześciomiesięczna przymusowa przerwa - powiedzieli twórcy w wywiadzie dla "Varity" mając na myśli przerwę w realizacji zdjęć związaną z pandemią koronawirusa.

"Stranger Things 4" zachwycił widzów - "wart każdego wydanego centa"

Tymczasem wszyscy wielbiciele Jedenastki i jej przyjaciół z Hawkins już mogą cieszyć się pierwszymi 7 odcinkami 4. sezonu, które 27 maja zadebiutowały w Netfliksie. Przypominamy jednak, że to dopiero pierwsza część tej odsłony serialu. Czwarty sezon składa się bowiem z aż 9 odcinków i dwa ostatnie, które łącznie będą ponoć trwały 4 godziny, pojawią się w Netfliksie w lipcu. Ci, którzy widzieli odstępne już epizody z 4. sezonu nie mogą doczekać się ostatnich dwóch odcinków, bowiem niemal każda recenzja tej odsłony "Stranger Things" składa się z samych zachwytów. Jak twierdzą widzowie, serial wart jest fortuny, jaką wydano na jego realizację. Przypomnijmy bowiem, że każdy odcinek nowego sezonu kosztował 30 mln dolarów.