Czarne parasolki protestują przed Trybunałem Konstytucyjnym przeciw zaostrzeniu przepisów aborcyjnych

Zobacz wideo

Każda parasolka symbolizuje 5 tysięcy podpisów złożonych pod apelem przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych - mówi Anna Tomaszewska z Akcji Demokracja, która wspólnie z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet ten protest zorganizowała. Jak mówiła, do wczoraj to było 210 tysięcy podpisów. - I one szybko przybywają, wszystkie doręczymy elektronicznie do tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego - dodała.

REKLAMA

Anna Tomaszewska uważa, że trybunał nie bez powodu zajmuje się przepisami aborcyjnymi właśnie teraz.

- To nie jest przypadek, że PiS naciskany przez religijnych fundamentalistów próbuje wprowadzić zakaz teraz w czasie pandemii. Gdy obostrzenia nie pozwalają kobieto masowo wyjść na ulicę - stwierdziła.

Jak podaje Akcja Demokracja, aborcje ze względu na wady płodu to obecnie około 98 procent wszystkich legalnych aborcji w Polsce.