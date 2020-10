Tęczowy Piątek w dobie pandemii. Jak będzie wyglądał? "Trzeba pokazać ludziom, że nie są sami"

Zobacz wideo

Z badań, na które powołuje się Kampania Przeciw Homofobii, aż 70 procent nastoletnich gejów, lesbijek czy osób transpłciowych ma myśli samobójcze, a blisko połowa z nich walczy z depresją. Doświadczają przemocy wynikającej z homofobii i transfobii - w 26 procentach przypadków dochodzi do tego w szkole. Ponadto część młodych ludzi nie ma wsparcia w rodzinie. Szczególnie ojcowie nie rozumieją swoich dzieci; nie chcą przyjąć do wiadomości, że ich syn czy córka jest na przykład osobą transpłciową.

Max Świrski, uczeń jednego z liceów w Warszawie jest osobą ze społeczności LGBT. W tym roku szkolnym zdaje maturę. Aktywnie działa przy tegorocznej organizacji Tęczowego Piątku. Jak sam mówi, to dla niego ważny dzień, w którym może w końcu poczuć się sobą i zobaczyć, jak wiele osób go wspiera.

Max wychowywał się w kochającej, tolerancyjnej rodzinie. Jak sam mówi, nie było problemów z akceptacją tego, kim jest - ani wśród najbliższych, ani wśród przyjaciół. - Mogę powiedzieć, że mam szczęście. Ale wielu młodych ludzi, w tym osoby które znam, takiego szczęścia nie mają. Byłem świadkiem, jak mojego znajomego matka wyrzucała z domu, krzycząc za nim "pedofil" - opowiada Max.

On sam też niejednokrotnie doświadczał dyskryminacji, zwłaszcza w poprzednim liceum, do którego chodził. Nie znalazł zrozumienia u nauczycieli. Nikt nie wstawił się za nim, gdy był wyzywany od "pedałów". - Nie rozumiem tego, gdy osoba wykształcona, świetny pedagog, uznaje, że gnębienie innych jest w porządku - mówi Max. - W starej szkole byłem kilka razy opluty. Na szczęście nikt mnie nigdy nie pobił. Raz byłem śledzony w drodze do domu, ale dobrze że szybko biegam. To się już nie powtórzyło - opowiada. Jak mówi, Tęczowy Piątek to dzień, w którym wszyscy możemy pokazać, że szanujemy osoby ze środowisk LGBT, w tym młodzież. - Ważne, żeby pokazać ludziom, że nie są sami, że zawsze jest ktoś, kto wyciągnie do nich pomocną dłoń i że zawsze jest nadzieja - nadzieja na to, by kochać, by coś zmienić. Nie ma nic lepszego niż czuć się sobą - dodaje nastolatek.

Dziś Max jest w innej szkole. Jak mówi, czuje się spełniony i szczęśliwy. - To społeczność, w której czuję, że jestem jej częścią. Nie muszę się ukrywać, jestem tam uznawany za człowieka - mówi Max.

Tęczowy Piątek w pandemii

Kampania Przeciw Homofobii w ramach Tęczowego Piątku organizuje m.in. zdalną lekcję tolerancji, prowadzoną przez Przemysława Staronia, Nauczyciela Roku 2018. Lekcja zatytułowana będzie "Zranieni - ranią, skrzywdzeni - krzywdzą. Jak nie dać się dyskryminacji". Może wziąć w niej udział każdy, bo będzie emitowana na żywo m.in. na Facebooku. - Lekcja będzie trwać 45 minut, a po niej będzie czas na pytania - mówi Cecylia Jakubczak z Kampanii Przeciw Homofobii.

- Najważniejsze jest to, żeby wyrazić wsparcie i solidarność wobec młodzieży LGBT, a można to zrobić na różne sposoby. Zachęcamy szczególnie do wpisów w internecie, na portalach społecznościowych - wpisów wyrażających wsparcie. Można też choćby wywiesić flagę na balkonie swojego mieszkania - mówi Slava Melnyk z KPH. - Nastolatki LGBT potrzebują nas jeszcze bardziej niż dotychczas. Dlatego w tym roku tak ważne jest, by Tęczowy Piątek wyszedł poza szkolne mury. Czas, by dorośli zabrali głos i powiedzieli młodzieży LGBT, że jest OK! - dodaje dyrektor zarządzający KPH.

Do Tęczowego Piątku może się przyłączyć każdy z nas. Można ubrać coś tęczowego; na portalu społecznościowym można użyć nakładki #TęczowyPiątek2020, można umieścić tweeta z hasztagiem #TęczowyPiątek, wywiesić w oknie lub na balkonie tęczową flagę czy zrobić jej zdjęcie i wrzucić na Instagrama, oczywiście również z hasztagiem. Tęczowy piątek zostanie zorganizowany 30 października.