Julia Przyłębska nagrodzona za decyzję ws. aborcji. "To wyrok, w wyniku którego Polska weszła na drogę, jaką prorokował Jan Paweł II"

Zobacz wideo

Nagrodę im. Grzegorza I Wielkiego przyznaje miesięcznik "Nowe Państwo", którego redaktorką naczelną jest Katarzyna Gójska-Hejke, prywatnie żona dziennikarza telewizji publicznej (i byłego działacza PiS) Michała Rachonia.

REKLAMA

Jak informuje Onet, w tym roku nagrodę dostała Julia Przyłębska, a w uzasadnieniu zacytowano jej wywiad dla "Gazety Polskiej". "To bardzo ważne, aby mimo tych, noszących znamiona gróźb, sugestii i apeli, tych wulgarnych ataków, orzekać zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem. Sędzia musi być odważny. Odwaga to gwarancja naszej niezawisłości" - mówiła wówczas Przyłębska.

"To za tę odwagę przyznajemy Jej Nagrodę św. Grzegorza I Wielkiego" - napisano w uzasadnieniu. "To wyrok, w wyniku którego Polska weszła na drogę, jaką prorokował dla niej Jan Paweł II, mówiąc o szczególnej roli, jaką ma do odegrania w Europie. Ale może on zmienić także polski wymiar sprawiedliwości" - czytamy dalej w "Nowym Państwie". Na okładce pisma prezes Przyłębską określono jako "odważną i niezależną".

Wyrok TK ws. aborcji opublikowany. Będą kolejne protestu

Upolityczniony Trybunał Konstytucyjny 22 października uznał, że niezgodne z konstytucją są zapisy dopuszczające aborcję ze względu na trwałe i nieodwracalne wady płodu.

Uzasadnienie wyroku ogłoszono dopiero w środę 27 stycznia. Tego samego dnia późnym wieczorem wyrok opublikowano w Dzienniku Ustaw. Oznacza, że wszedł on w życie i jest obowiązującym aktem prawnym. Tym samym polskie prawo aborcyjne, które już wcześniej należało do najbardziej restrykcyjnych na świecie, zostało dodatkowo zaostrzone.

Październikowy wyrok wywołał masowe protesty na ulicach polskich miast. Tam potężnej fali protestów i manifestacji nie wywołała po 1989 roku w Polsce żadna sprawa, problem.

Kolejny protest organizowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet ma się odbyć już w najbliższy poniedziałek - 8 marca. Manifestacje odbywać się będą pod hasłem Dzień Kobiet Bez Kompromisów.