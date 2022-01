Wojtunik ofiarą spoofingu. Wcześniej na takie ataki skarżyli się posłowie. Jak działa podszywanie się?

Zobacz wideo

Wojtunik poinformował, że ktoś podszył się pod jego numer, zadzwonił do jego córki i powiedział, że jej tata nie żyje. Były szef CBA zawiadomił już prokuraturę, a w sprawie włamania na jego telefon komórkowy zeznawał on i jego córka. Zapowiedział, że zrobi wszystko, by znaleźć sprawców.

Podobnych przypadków było w ostatnim czasie więcej, a informują o nich osoby publiczne. W poniedziałek poseł Paweł Szramka z koła Polskie Sprawy napisał na Twitterze, że odebrał telefon spod numery Pauliny Matusiak, posłanki klubu Lewica. "Nieznajomy głos, dzwoniący z numeru @PolaMatysiak zadzwonił dwa razy. Koleżanka Posłanka nic o tym nie wiedziała. Po chwili z mojego numeru wykonany został podobny manewr w Jej stronę" - relacjonował. Matysiak poinformowała, że sprawa została zgłoszona na policję.

Spoofing. Podszywanie się pod prawdziwy numer telefonu

Obie sytuacje to przykłady spoofingu, czyli podszywania się. W tym przypadku chodziło o podszywanie się po numer telefonu, ale spoofing może przybrać również wersję internetową - kiedy ktoś podszywa się pod prawdziwy adres email.

Oszuści stosują spoofing, by wzbudzić zaufanie w potencjalnej ofierze. Dlatego podszywają się pod numery infolinii bankowych, agencji pośrednictwa pracy, znanych firm czy instytucji. W przypadku maili często są to wiadomości dotyczące zakupów przez internet, przesyłek czy aktualizacji danych konta bankowego.

Podszycie się pod cudzy numer - wbrew pozorom - nie jest trudne. Nie jest też zjawiskiem nowym. Przestępcy wykorzystują do tego bramki internetowe, w których ręcznie wpisuje się numer, który ma się wyświetlić na telefonie odbiorcy połączenia. Jeśli ma on ten numer w swojej skrzynce adresowej, na wyświetlaczu pojawi się wpisane przy nim nazwisko czy nazwa. To wzbudza zaufanie.

Policja ostrzega przed spoofingiem

Policja na swojej stronie zamieszcza informator na temat spoofingu, ale otwarcie przyznaje, że nie jest w stanie go zablokować. - Policjanci nie mają możliwości technicznego zablokowania spoofingu, gdyż telefon przestępcy nie jest podłączony do sieci komórkowej, lecz komputerowej. W ten sposób coraz częściej oszuści podszywają się pod konsultantów banków, przedstawicieli urzędów czy nawet policjantów - czytamy na stronie policji.

W przypadku spoofingu z podszyciem się pod bank celem jest doprowadzenie do tego, by ofiara zainstalowała na telefonie aplikację, która pozwoli oszustom przejąć nad nim kontrolę. I w ten sposób np. okraść jego konto. Jednak przypadku, o których informują politycy, nie mają nic wspólnego z tą strategią.