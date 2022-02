Prof. Zoll ocenia, że projektu prezydenta o SN nie należy wyrzucać do kosza. "Trzeba nad nim pracować"

Sposób i obszar zaproponowany przez prezydenta uważam, że jest nie do przyjęcia, ale trzeba nad nim pracować - tak prof Andrzej Zoll mówił w TOK FM o projekcie Andrzeja Dudy ws. Sądu Najwyższego. Według byłego prezesa TK pracować nad nowelizacją trzeba, bo nie można dopuścić do tego, by przepadły czekające na Polskę pieniądze z Funduszu Odbudowy.

Fot. Michał Łepecki / Agencja Wyborcza.pl