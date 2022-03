Rakiety Patriot instalowane w Polsce i ich zasięg. Mają chronić terytorium NATO

USA wyśle do Polski system obrony przeciwrakietowej Patriot

Jak donosi PAP, USA wyśle dwie baterie systemów obrony przeciwrakietowej Patriot do Polski. Informacje na ten temat przekazał we wtorek 8 marca rzecznik Dowództwa Sił USA w Europie Scott Ghiringhelli. Wcześniej o możliwym rozmieszczeniu systemów w Polsce mówiła podsekretarz stanu USA Victoria Nuland.

W 2018 roku Polska podpisała kontrakt na zakup dwóch baterii Patriot w ramach pierwszego etapu programu obrony powietrznej Wisła. Według zapowiedzi MON mają one trafić do Polski na przełomie 2022 i 2023 roku.

Czym jest bateria Patriot? Jak działa ten amerykański system obronny?

"Patriot" to stworzony przez Amerykanów mobilny system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy dysponujący rakietami krótkiego i średniego zasięgu. W systemie USA jedna bateria oznacza 4 wyrzutnie rakiet, zawierających do 16 pocisków. Do Polski trafią dwie takie baterie, obsługujące m.in. najnowszej klasy pociski PAC-3. Patriot dysponuje systemem kierowania ognia ECS oraz radarem kierunkowym naprowadzania rakiet AN/MPQ-65.

Celem systemu jest zapewnienie ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, w tym np. zestrzelenie słynnych rosyjskich pocisków balistyczno-manewrujące Iskander. Patriot został skonstruowany także z myślą o zwalczaniu załogowych i bezzałogowych statków powietrznych.

Patriot trafi do Polski jako część systemu "Wisła" i będzie głównym elementem obrony powietrznej kraju. Polska za system PATRIOT razem z systemem zarządzania polem walki zapłaci 4 miliardy 750 milionów dolarów i będzie drugim krajem na świecie po Stanach Zjednoczonych z najnowocześniejszymi zestawami Patriot z systemem IBCS. Umiejscowienie go w Polsce ma niwelować potencjalne zagrożenie dla sił USA i sił sojuszniczych na terytorium państw NATO.

Rakiety Patriot. Zasięg sił amerykańskich i rosyjskich. Porównanie i mapa

Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych z siedzibą w Waszyngtonie stworzyło mapę, pokazującą zasięg różnych rodzajów broni rakietowej na wyposażeniu Rosji oraz NATO (mapa nie uwzględnia najnowszego rozmieszczenia rakiet, ale obrazuje układ sił). Widać na niej m. in. zasięgi różnych rosyjskich rakiet, np. pocisków Iskander i systemów obrony przeciwlotniczej S-400 Triumph, a także rozmieszczenie jednostek macierzystych NATO PATRIOT. Na mapie nie uwzględniono jednak roli samolotów myśliwskich w obronie powietrznej, na których w dużej mierze opiera się obrona NATO.

Mapa z zasięgiem rakiet Rosji i NATO w Europie, screen strony: https://csis.carto.com/builder/20149366-a13e-11e6-9c96-0e3ff518bd15/embed / Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych z siedzibą w Waszyngtonie

Z dostępnych informacji wynika, że zasięg amerykańskich rakiet krótkiego i średniego zasięgu, w które wyposażony jest system Patriot, wynosi od 3 do 160 km. Tymczasem zasięg rosyjskich rakiet przeciwlotniczych rozmieszczonych w obwodzie kaliningradzkim to nawet 400 km.

