Bank i kredyt. Jak poradzić sobie z wysokimi ratami? Eksperci mają na to kilka sposobów

Rada Polityki Pieniężnej tydzień temu podniosła wszystkie stopy procentowe o 1 pkt proc. To już siódma podwyżka w ostatnim czasie, a eksperci ostrzegają, że prawdopodobnie nie ostatnia. Rosnące stopy procentowe to również coraz wyższa stawka WIBOR (aktualnie WIBOR 3 miesięczny zbliża się powoli do 5 procent, a WIBOR 6m już jest na poziomie 5,19 proc) i coraz wyższe raty. W tej sytuacji eksperci przewidują wzrost rat kredytowych nawet o 80 proc. względem początku października 2021.

Co zatem mogą zrobić kredytobiorcy, którzy mają coraz większe problemy ze spłatą swojego zadłużenia?

Rosnące stopy procentowe - ekspert radzi, jak najlepiej wykorzystać oszczędności

Jarosław Sadowski, ekspert rynku finansowego z Expandera uważa, że w sytuacji tak drastycznie rosnących stóp procentowych, warto nadpłacić swój kredyt. Oczywiście rada ta dotyczy tych kredytobiorców, którzy mają jakieś oszczędności.

Ekspert podkreśla, że podczas gdy oprocentowania kredytów rosną, to stawki na lokatach są bardzo niskie, często zbliżone do zera.

- Zdarzają się oferty na jeden-dwa procent, ale w porównaniu z oprocentowaniem kredytów hipotecznych różnica jest ogromna - wyjaśnił Sadowski dodając, że kredyty bywają oprocentowane i na poziomie siedmiu procent.

Kredyt konsolidacyjny - co to takiego? Czy może pomóc w obniżce raty?

Kredyt konsolidacyjny to połącznie wszystkich kredytów w jeden. Dzięki temu zamiast kilku rat, płacimy jedną. Skonsolidować możemy zarówno kredyt gotówkowy, jak i samochodowy, kartę kredytową, czy zadłużenie w rachunku bieżącym. Decydując się na konsolidację swoich zobowiązań kredytowych należy mieć na uwadze, że choć miesięczna rata będzie niższa, to całkowity koszt wszystkich kredytów wzrośnie wskutek wydłużenia okresu kredytowania.

W dobie nieustannie rosnących stóp procentowych, które powodują, że raty kredytów stają się coraz wyższe, a dla niektórych kredytobiorców wręcz niemożliwe do spłacenia, kredyt konsolidacyjny może okazać się jedynym rozwiązaniem.

Wysoka rata kredytu - sprawdź, kiedy możesz zwrócić się o pomoc do państwa

Osoby, które borykają się z bardzo poważnymi trudnościami w spłacie kredytów, mogą zwrócić się o pomoc do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Z tej formy pomocy skorzystać mogą:

osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego znacznie obciążającego domowy budżet,