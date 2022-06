Historia i teraźniejszość. Podręcznik pokazuje "kraj skrzywdzony zawsze i przez wszystkich"

Nowy przedmiot w szkołach, który ma zastąpić dotychczasową Wiedzę o Społeczeństwie to "dziecko" ministra edukacji, Przemysława Czarnka. Podręcznik (jedyny) jaki jest przygotowywany do nauczania tego przedmiotu opracował historyk, były europoseł PIS prof. Roszkowski. Drukiem książki zajęło się wydawnictwo "Biały Kruk", specjalizujące się w pozycjach religijno-historycznych.

Książka dotychczas była publikowana jedynie we fragmentach, a i tak zebrała wiele krytycznych opinii.

OKO.press wskazało 6 absurdów widocznych w podstawie programowej i podręczniku do Historii i teraźniejszości (HIT). To między innymi: - zrównanie syjonizmu z islamizmem, ale brak antysemityzm u, - nazywanie komunizmem oddzielenie kościoła od państwa , - polityka klimatyczna wzięta w cudzysłów .

u, - , - . Karol Sanojca, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie) komentował: - Nie sposób uznać, że dzieło prof. Roszkowskiego spełnia definicję podręcznika szkolnego (...) Budowany obraz przeszłości ma bardzo jednostronny charakter (...) Polska przedstawiana jest jako kraj skrzywdzony zawsze i przez wszystkich.

Jacek Malinowski, nauczyciel m.in. historii i WoS z XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, komentował podręcznik dla Onetu: - Autor przeważnie nie definiuje wprowadzanych pojęć, przystępując od razu do ich wybiórczej, oceniającej charakterystyki (...) Wymienia feminizm, liberalizm i socjalizm jednym tchem z nazizmem, opatrując je wszystkie opinią o ich utopijności. Ekspert podsumowuje publikację stwierdzeniem: - przy całej swojej groteskowości jest nie tyle groźna, ile bezużyteczna.

Bob Dylan i "The Times They Are A-Changin" to objaw zepsucia i… nadchodzących zmian

Tekst hitu Boba Dylana z 1963 r. otwierający album pod tym samym tytułem został tak skomentowany w podręczniku HIT:

- Swego rodzaju hymnem zapowiadającym rewolucję lat sześćdziesiątych była pieśń Boba Dylana 'Time, They Are Changing' ("Czasy się zmieniają") z jesieni 1963 r., utrzymana w konwencji katastroficznej pieśni ludowej.

Tekst fragmentu utworu, o którym pisał w książce do nauki przedmiotu HIT, w tłumaczeniu Tekstowo.pl, opublikowała Wyborcza.pl. Każdy sam może ocenić destrukcyjny wpływ tej muzyki na młode pokolenie. I to każdej generacji, którą w latach 60. i 70. byli rodzice dzisiejszych nastolatków.

Ojcowie i matki przybądźcie dziś tłumnie,

Niech nikt nie potępia, gdy nie może zrozumieć,

Wasze dzieci już własną odnalazły drogę,

Zrozum to, że nic już zrobić nie możesz,

Szczęśliwi i mądrzy, którzy dłoń im podają,

Bo czasy wciąż, wciąż się zmieniają

Być może autor książki przywołał w podręczniku tę pieśń, bo nie wysłuchał jej do końca. A może wysłuchał i właśnie dlatego próbuje przestrzec młodzież przed rock and rollem lat 60.

Prorocy, poeci nie szczędźcie swych sił,

Nim wszystko rozpłynie się w wietrze jak dym,

Póki świat się kręci, ty kręć się wraz z nim,

Otwórz oczy, nie przegap tej szansy

Ci co teraz przegrali, później jednak wygrają,

Bo czasy wciąż, wciąż się zmieniają.

(tłumaczenie obu fragmentów tekstu pochodzi ze strony tekstowo.pl)

Nie tylko Dylan. The Beatles, The Doors, The Rolling Stones, Hendrix i Joplin też skrytykowani w HIT

Autor książki przestrzega młodzież przed wieloma niebezpieczeństwami i próbuje narzucić interpretację dzisiejszego świata.

- Podręcznik osobiście chwali minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, bo prof. Roszkowski jeńców nie bierze - "rozjeżdża" lewaków, ideologię gender, zgniły Zachód czy UE jako organizację lansującą zdradziecki ateizm - możemy przeczytać w Wyborcza.pl

Prof. Roszkowski w podręcznik do HIT dostrzegł też ukryte, destrukcyjne działanie rock and rolla lat 60.

- Aspiracje młodego pokolenia Amerykanów znajdowały wyraz w modnych przebojach, które kwalifikowano coraz częściej ogólnym mianem właśnie rock and roll. Stale przesuwano granicę wrażliwości w muzyce rockowej, w której popularność zdobywały zespoły grające coraz głośniej. To oczywiście też jest rzeczą gustu, ale co gorsza zaczęto manipulować warstwą tekstową, używając coraz bardziej dosadnych słów. To zaś wykraczało już poza obręb muzyki jako takiej. Dotyczyło to takich supergwiazd jak The Beatles, The Doors, The Rolling Stones, Jimi Hendrix czy Janis Joplin - będą mogli przeczytać w nowym roku szkolnym uczniowie.

