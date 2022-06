500 plus do kiedy wniosek 2022? Dziś mija ważny termin

1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500 plus. Osoby uprawnione do tego świadczenia, chcąc zachować ciągłość wypłat, musiały złożyć wniosek do końca kwietnia. Osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku w tym terminie, ale zrobiły to w maju, będą miały wypłacone świadczenie do końca końca lipca z wyrównaniem za czerwiec. Zaś dla wniosków złożonych między 1 a 30 czerwca, 500 plus zostanie wypłacone do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Dziś mija jednak termina na to, by złożyć wniosek o 500 plus i zachować wszystkie świadczenia. Dla wniosków złożonych po 30 września, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku, ale bez wyrównania za kolejne miesiące. Spóźniając się więc o jeden dzień i wnioskując o 500 plus 1 lipca, tracimy świadczenie za czerwiec.

Jak złożyć wniosek o 500 plus - to bardzo proste i zajmuje niewiele czasu

Złożenie wniosku o 500 plus to bardzo szybka i prosta procedura. Od tego roku można tego dokonać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem jednej z trzech platform:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portalu Emp@tia, lub

bankowości elektronicznej.

Komu przysługuje 500 plus? Sprawdź, zanim złożysz wniosek

Świadczenie wychowawcze, zwane 500 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Otrzyma je:

matka lub ojciec dziecka,

opiekun faktyczny, który wystąpił do sądu o przysposobienia dziecka,

- jeżeli mieszka wspólnie z dzieckiem i je utrzymuje.

Świadczenie przysługuje również osobom sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem, opiekunom prawnym dziecka oraz w pewnych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej.

