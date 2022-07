Afera respiratorowa. Nieoficjalnie: ciało Andrzeja I. zostało skremowane

Ciało Andrzeja I. zostało skremowane w Albanii, a urnę z prochami pochowano 15 lipca - przekazał portal tvn24.pl. Firma należąca do mężczyzny miała dostarczyć Ministerstwu Zdrowia 1241 respiratorów za 44,5 mln euro. Ostatecznie do resortu trafiło zaledwie 200 urządzeń. A większość z nich nie nadawała się do użycia.

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl