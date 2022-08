Religia obowiązkowa? Przemysław Czarnek daje uczniom mocno ograniczony wybór

Dotychczas religia w polskich szkołach była przedmiotem dobrowolnym, z którego uczeń w każdej chwili mógł zrezygnować. W ostatnim czasie powszechnym zjawiskiem w wielu szkołach było wypisywanie się z tych zajęć. Minister Czarnek znalazł więc sposób na odwrócenie tego trendu. Od nowego roku bowiem religia i etyka zostaną włączone do podstawy programowej i każdy z uczniów będzie zmuszony wybrać jeden z tych przedmiotów.

REKLAMA

- Religia nigdy nie była, nie jest i nie będzie obowiązkowa. Natomiast wybór pomiędzy religią a etyką w Polsce był jeszcze kilkanaście lat temu i to dobrze funkcjonowało. Wybór niczego oznacza osłabienie wychowawczej funkcji szkoły, a szkoła ma funkcję wychowawczą, służebną wobec funkcji wychowawczej rodziny, ale jednak konieczną. I dlatego jeśli ktoś nie wybiera religii, będzie musiał wybrać etykę

- tłumaczył minister na antenie radiowej Jedynki

Gdzie kształcą się nauczyciele etyki? Odpowiedź zaskakująca

Ponieważ wielu uczniów w ostatnich latach zrezygnowało z lekcji religii, szkoły muszą przygotować się na taki scenariusz, że etyka będzie cieszyła się większą popularnością. To zaś wiąże się z koniecznością wyszkolenia odpowiedniej ilości kadry nauczycielskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć z tego przedmiotu. Ministerstwo Edukacji już rozpoczęło proces szkolenia przyszłych nauczycieli etyki. Spore kontrowersje jednak budzi to, jakie uczelnie prowadzą takie kursy. Jak podaje TVN24, niemal wszystkie placówki, które prowadzą szkolenia dla nauczycieli etyki są o profilu katolickim. Oto pełna ich lista:

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie,

Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego,

Collegium Intermarium (otwarta nieco ponad rok temu uczelnia, na której wykładają specjaliści Ordo Iuris)

Akademia Ignatianum w Krakowie,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (uczelnia ojca Tadeusza Rydzyka) oraz

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

W odpowiedzi na pytanie TVN24, Adrianna Całus, rzeczniczka MEiN przekazała, że studia podyplomowe w zakresie nauczania etyki są realizowane przez ww. uczelnie dla 315 nauczycieli.

Koszt kształcenia słuchaczy pokrywa MEiN. W przypadku jednego słuchacza jest to około osiem tysięcy złotych.

Uczniowie masowo rezygnują z lekcji religii

Badania przeprowadzone w lipcu przez CBOS pokazały, że w ostatnich latach polscy uczniowie masowo wypisują się z lekcji religii:

"W 2010 roku udział w lekcjach religii deklarowało 93 proc. uczniów w wieku 17-19 lat. Dziś jest ich tylko 54 proc". - czytamy w raporcie

Odpływ młodych z lekcji religii najbardziej widać w dużych miastach. Z danych zebranych przez warszawski ratusz w 2021 roku wynika, że o ile dzieci w szkołach podstawowych, o których zapisaniu na lekcje religii decydują zazwyczaj rodzice, w większości chodzą na lekcje religii, o tyle młodzież licealna masowo się z nich wypisuje. Na katechezę uczęszcza bowiem 67 proc. uczniów szkół podstawowych, w liceach, technikach i szkołach branżowych zaś jedynie 30,9 proc.