Zmiany w pensjach nauczycieli od 1 września 2022. Średnia pensja to "teoretyczna konstrukcja prawna"

Resort edukacji powiązał tegoroczne podwyżki dla nauczycieli ze zmianami w stopniach awansu zawodowego dydaktycznych pracowników szkół.

W rezultacie o odczuwalnych podwyżkach mogą mówić jedynie nauczyciele rozpoczynający pracę w zawodzie.

Ministerstwo Edukacji opublikowało na stronach rządowych następujący komunikat dotyczący średnich pensji nauczycieli:

"Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli będzie stanowiło dla:

nauczyciela początkującego – 120 proc.,

nauczyciela mianowanego – 144 proc.,

nauczyciela dyplomowanego – 184 proc.

– kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej".

Z kolei Związek Nauczycielstwa Polskiego powtarza, że tzw. średnia pensja nie jest dobrym miernikiem sytuacji finansowej nauczycieli i nazywa ją "skomplikowaną, teoretyczną konstrukcją prawną". Portal Business Insider zwraca uwagę, że do średniego wynagrodzenia wlicza się nie tylko miesięczna pensja. Są to także:

świadczenia socjalne, jak odprawy emerytalne i rentowe,

dodatki za wysługę lat,

płatności za nadgodziny,

13 pensja,

dodatki funkcyjne dla kadry kierowniczej.

Solidarność o pensjach od września: "To rozpaczliwa pogoń za płacą minimalną"

Zgodnie z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, minimalne wynagrodzenie nauczyciela początkującego będzie od 1 września wynosiło 3424 zł brutto.

Nauczyciel początkujący to nowy poziom zawodowy, który zastąpi dotychczas istniejące stopnie awansu zawodowego: nauczyciela stażystę i nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel początkujący będzie zarabiał o 345 zł więcej, niż jeszcze w czerwcu zarabiał nauczyciel stażysta i o 257 zł więcej niż nauczyciel kontraktowy.

Minimalna pensja proponowana nauczycielom rozpoczynającym karierę w zawodzie, jest niewiele wyższa od minimalnej pensji w Polsce, która w tym roku wynosi 3010 zł.

Wysokość pensji dla młodych nauczycieli skrytykowała Monika Ćwiklińska, rzeczniczka prasowa Krajowej Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

"Pan minister Czarnek zapowiedział podniesienie płacy dla nauczycieli stażystów, którzy dopiero rozpoczną pracę w zawodzie. Tak, aby zachęcić młodych adeptów uczelni do pracy w szkołach i przedszkolach. Nie jest to jednak podwyżka, a rozpaczliwa pogoń za płacą minimalną, jest to podnoszenie wynagrodzeń nauczycieli stażystów tak, aby nie były niższe niż minimalne wynagrodzenie w kraju – powiedziała rzeczniczka.

Ile zarabiają nauczyciele? Podajemy minimalne pensje od 1 września 2022

Minimalne wynagrodzenie brutto dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym:

3424 zł brutto dla nauczyciela początkującego, to 2663,66 zł netto

3597 zł brutto dla nauczyciela mianowanego (2 782,49 zł netto),

4224 zł dla nauczyciela dyplomowanego (3 209,85 zł netto).

Minimalne wynagrodzenie dla pozostałych nauczycieli (w tym z tytułem licencjata i kolegium nauczycielskiego oraz bez przygotowania pedagogicznego)

3329 zł dla nauczyciela początkującego (2 599,06 zł netto),

3400 zł dla nauczyciela mianowanego (2 647,81 zł netto),

3678 zł dla nauczyciela dyplomowanego (2 837,11 zł netto).

Przejęzyczenia i kłamstwa. Jest pogotowie protestacyjne

W ostatnich tygodniach przedstawiciele rządu dużo mówili o nauczycielskich pensjach, podając — jak twierdzą związki zawodowe — nieprawdziwe kwoty.

Do informacji podanej przez ministra Czarnka, że resort przygotował dla nauczycieli 20-procentowe podwyżki, odniósł się w TOK FM Roman Laskowski z nauczycielskiej Solidarności.

"Nie wolno mówić w ten sposób, że nauczyciel otrzymuje podwyżkę w wysokości średnio 20 proc. To jest oczywiście kłamstwo — powiedział Laskowski

Kłamstwo zarzucono także wiceministrowi Piontkowskiemu, który w radiowych Sygnałach Dnia podał, że średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego, będzie wynosiło na rękę 6,8 tys. zł. Z tej informacji podanej na antenie Dariusz Piontkowski wycofał się, pisząc na Twitterze, że omyłkowo podał kwotę brutto, mówiąc, że to netto.

Nauczyciele w dniu rozpoczęcia roku szkolnego nie są więc zadowoleni ze swoich wynagrodzeń. Organizacje związkowe w porozumieniu z nimi ogłosiły rozpoczęcie pogotowia protestacyjne.

"To znaczy, że w każdej szkole, placówce dydaktycznej, gdzie działa związek, powinny odbyć się spotkania informacyjne, powinny pojawić się ulotki i plakaty pokazujące zasadność naszej akcji. Chodzi o stworzenie podstaw działań, które rozpoczną się 1 września, ale będą kontynuowane w sytuacji, gdy nie osiągniemy kompromisu dotyczącego postulatów płacowych" - powiedział na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego: