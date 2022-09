Wprowadzony w 2022 roku Polski Ład i poprawka reformy podatkowej doprowadziły do tego, że w 2023 roku wielu seniorów otrzyma wysokie zwroty podatku dochodowego.

- Przez bałagan, jaki wprowadzili rządzący, przez pół tego roku obowiązywała 17 proc. stawka podatkowa, a od 1 lipca została obniżona do 12 proc. Przy czym niższa stawka PIT obowiązuje wstecz od 1 stycznia 2022 r. Zatem osoby, które od stycznia do czerwca nadpłaciły podatek, mogą liczyć na to, że skarbówka w przyszłym roku zwróci im pieniądze. Okazuje się, że w tej grupie jest spora część seniorów – czytamy w fakt.pl

Zwrot podatku dla seniorów. Komu skarbówka odda pieniądze?

Jak już informowaliśmy, na zwrot podatku mogą liczyć emeryci i renciści ze świadczeniami powyżej 2500 zł brutto. Osoby z niższymi emeryturami i rentami są zwolnione z PIT, także zwrotu nie dostaną.

Maksymalnie seniorzy będą mogli otrzymać 700 złotych, jednak urząd skarbowy dokona zwrotu dopiero po złożeniu rozliczenia rocznego za rok 2022.

Zwrot podatku dochodowego 2022. Co muszą zrobić emeryci, aby dostać pieniądze?

Ministerstwo Finansów zapewnia, że podobnie jak w roku bieżącym, tak i w 2023 r., wypełni PIT-y za większość podatników. Zatem wystarczy, że emeryci poczekają do końca kwietnia, aż deklaracja zostanie zaakceptowana przez odpowiedni Urząd Skarbowy i w odpowiednim czasie nadpłata podatku za 2022 zostanie zwrócona na konto płatnika. Na zwrot pieniędzy będzie jednak trzeba poczekać nawet do połowy roku, co przy obecnej inflacji może być sporą stratą.

Procedurę będzie można jednak przyspieszyć. Gdy w lutym urzędy skarbowe udostępnią wypełnione automatycznie deklaracje podatkowe, seniorzy będą mogli je samo zaakceptować. Gdy to zrobią, zwrot podatku będzie możliwy już wiosną (w marcu lub kwietniu 2023 r).

Zwrot podatku w takiej wysokości, seniorzy otrzymają tylko raz, ponieważ już od lipca 2022, ZUS wypłaca świadczenie, uwzględniając odpowiednią, 12 proc. stawkę podatku.

Waloryzacja, trzynastki, czternastki? Na takie dodatki mogą liczyć seniorzy w 2023 roku

Jeśli chodzi o dodatki dla seniorów w 2023 roku, pewna jest waloryzacja rent i emerytur, oraz trzynasta emerytura. Natomiast wciąż nie jest pewna przyszłość czternastki.

- Chcielibyśmy, aby 14. emerytura była wypłacona też w przyszłym roku. Chcemy zachować to, że jest to świadczenie jednorazowe, czyli podejmowana jest decyzja, czy i w którym momencie świadczenie będzie wypłacone – powiedziała w czwartek 8 września, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak informuje PAP, Maląg przypomniała też o innych rozwiązaniach, które wspierają finanse emerytów.

- Jak byśmy sobie zliczyli waloryzację, 13., 14. emeryturę i inne rozwiązania, które w tym roku zostały wprowadzone w polityce podatkowej, m.in. 30-tysięczna kwota wolna od podatku, obniżenie od lipca podatku z 17 do 12 proc. powoduje, że emeryci realnie w swoich portfelach mają więcej pieniędzy – stwierdziła szefowa resortu.