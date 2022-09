Kaczyński: "Do wpół do szóstej byłem mężczyzną, teraz jestem kobietą". To szydzenie z osób LGBT+

Kara nałożona na Jarosława Kaczyńskiego przez Komisję Etyki Poselskiej dotyczy słów wypowiedzianych podczas spotkania z wyborcami we Włocławku, które odbyło się pod koniec czerwca 2022 roku.

Podczas wystąpienia prezes partii rządzącej przekonywał, że

- Oczywiście, ktoś się może z nami nie zgadzać: ma lewicowe poglądy, uważa, że każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć, że do tej pory... do godziny — teraz jest wpół do szóstej — byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą. - mówił Kaczyński i szydził z pomysłu, że ktoś może oczekiwać, żeby zwracać się do niego w pracy w formie żeńskiej, choć w dowodzie ma wpisaną płeć męską.

- Można mieć takie poglądy. Dziwne, co prawda — ja bym to badał — ale można — dodał, a słowa "ja bym to badał", wywołały salwę śmiechu na sali i stały się oznaką pogardy dla osób LGBT+

Jaka kara czeka posła, który w podobny sposób szydzi z Polaków?

- Prezes Kaczyński nigdy nie miałby odwagi, by wypowiedzieć te wszystkie ohydne słowa prosto w oczy rodzicom osób transpłciowych i im samym — zauważył na swoim Twitterze dziennikarz Onetu. - Dobrze, że jest, chociaż ta nagana — dodał.

Jak może karać Komisja Etyki Poselskiej? Kary nie są dotkliwe

Na stronie Komisji Etyki Poselskiej można przeczytać, że to organ, którego zadaniem jest opracowywanie "Zasad Etyki Poselskiej", a następnie upowszechnianie ich wśród posłów. Komisja zajmuje się także sprawami posłów, którzy zachowują się w sposób nieodpowiadający godności posła.

Organ może rozpatrywać sprawy zarzutów wobec posłów z własnej inicjatywy, a także bierze pod uwagę wnioski zgłaszane przez inne organy Sejmu, posłów, a także przez inne podmioty.

Sankcje, jakie ma do dyspozycji komisja nie są dotkliwe i w najmniejszym stopniu nie wpływają na karierę posła. Komisja, w drodze uchwały może:

zwrócić posłowi uwagę,

udzielić posłowi upomnienia,

udzielić posłowi nagany.

oraz wskazać zasadę etyki, którą naruszył.

Za karą nie idą żadne grzywny, ani zawieszenia. Ukarany poseł, odbiera uchwałę komisji i przyjmuje ją do wiadomości lub zgłasza odwołanie. Na tym cała sprawa się kończy.

Rola Komisji Etyki Poselskiej w dbaniu o standardy. Ekspertka: "To fasadowe ciało"

Już kilka lat temu Beata Łaciak w raporcie Instytutu Spraw Publicznych zauważyła, że "Komisja Etyki Poselskiej jest ciałem fasadowym".

- W założeniach twórców Komisja Etyki miała być instytucją ważną, stojącą na straży standardów etycznych, mającą znaczący wpływ na podnoszenie poziomu debaty parlamentarnej, w której winny się liczyć merytoryczne argumenty, a nie wzajemne obrażanie — przypomniała Beata Łaciak w raporcie ISP.

- Tymczasem "Komisja jest polem sporów politycznych, karani lekceważą kary i komisję, a fakt bycia nawet wielokrotnie ukaranym przez komisję nie ma żadnego wpływu na karierę poselską" — twierdziła ekspertka Instytutu Spraw Publicznych.

Środowa nagana wywołała w mediach społecznościowych dyskusję dotyczącą wagi kary i jej wpływu na przyszłe zachowanie. Komentatorzy chwalą nałożenie nagany jako symbol braku zgody na mowę nienawiści stosowaną przez prezesa PIS.

Dalej poszedł jednak Krzysztof Śmiszek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.

- Dziś tylko nagana, bo to maksimum co może zrobić Komisja. Ale już niedługo prokurator! - napisał na Twitterze.