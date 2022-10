Zmiana opon na zimowe 2022. Kiedy należy to zrobić? Przepisy

Wielu kierowców odkłada zmianę opon z letnich na zimowe na ostatnią chwilę czyli właściwie nie wiadomo na kiedy. Zima w Polsce lubi pojawić się nagle i wówczas u wulkanizatorów robią się długie kolejki oraz zapisy na odległe terminy. Aby, zapobiec takim sytuacjom, lepiej o zmianie opon pomyśleć wcześniej, zanim zacznie być naprawdę zimno i zanim spadnie pierwszy śnieg. Jazda na oponach letnich przy mrozie jest niebezpieczna i zwiększa ryzyko wypadków. Kiedy zatem należy zmienić opony na zimowe?

Zmiana opon na zimowe 2022. Kiedy jest ten właściwy moment?

Prawo w Polsce nie wyznacza konkretnej daty wymiany opon z letnich na zimowe. Jeśli ktoś jeździ na oponach całorocznych, nie musi zmieniać ich w ogóle. Jeżeli jednak na letnich, to dla bezpieczeństwa własnego i innych użytkowników ruchu, warto pomyśleć o zmianie na "zimówki" lada chwila.

- Specjaliści z rynku oponiarskiego nie mają żadnych wątpliwości co do tego, że opony trzeba zmienić na zimowe już w sytuacji, w której temperatura na zewnątrz w ciągu dnia utrzymuje się w okolicy 7 stopni Celsjusza. 7 stopni to granica bezpieczeństwa. Niższa temperatura sprawia, że opony letnie twardnieją, pogarsza się oferowana przez nie przyczepność i rośnie prawdopodobieństwo poślizgu. W tym samym czasie "zimówki" zachowują pełną plastyczność i właściwości. Wyższa temperatura z kolei sprawi, że miękka opona zimowa zaczyna się szybciej ścierać i jest mniej stabilna. Letnia odzyskuje natomiast wszystkie zalety – czytamy na Moto.pl.

Kierowcy nie mają obowiązku zakładania na zimę opon oryginalnych czy nowych. Można założyć opony używane, jednak wówczas ich jakość powinien ocenić specjalista.

Czy w Polsce jest obowiązkowa zmiana opon na zimowe?

Polska należy do grona państw, w których nie ma obowiązku jeżdżenia w sezonie jesienno-zimowym na oponach zimowych. Kierowcy sami decydują, na jakim ogumieniu jeżdżą ich auta.

Polskie prawo w ogóle nie nakłada mocno restrykcyjnych wymogów w temacie ogumienia. Przepisy wskazują, że opony należy wycofać z użytkowania, gdy ich bieżnik ma mniej niż 1,6 mm. Czy to wystarczy? Specjaliści z rynku motoryzacyjnego ostrzegają, że to za mało. Według nich opony letnie najlepiej wyrzucić, gdy bieżnik ma mniej niż 3 mm. W przypadku "zimówek" granicą bezpieczeństwa powinny być 4 mm.

- Poza tym ogumienie dyskwalifikują niektóre uszkodzenia, a w szczególności przecięcie ściany bocznej, guzy czy większe uszkodzenia bieżnika – przypomina moto.pl.

Źródła: eska.pl/ moto.pl