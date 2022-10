Zamrożenie cen prądu zacznie obowiązywać już wkrótce. Rząd przyjął limity zużycia energii do wysokości 2 tys. 2,6 tys. i 3 tys. kWh rocznie, co gwarantuje gospodarstwom domowym rozliczenia w 2023 roku po cenach z 2022. Sprawdź, jakich grup dotyczą poszczególne limity, gdzie złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu i co powinno znaleźć się w oświadczeniu.

Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl