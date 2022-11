Polacy boją się atomu? Najnowszy sondaż rozwiewa wątpliwości

Zobacz wideo

Ankietowanym zadano pytanie: "Czy popiera Pani/Pan budowę w Polsce dwóch elektrowni atomowych, zaplanowanych w ramach rządowego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej?".

"Zdecydowanie tak" lub "raczej tak" odpowiedziało 56 proc. badanych, z kolei 24 proc. zadeklarowało, że "zdecydowanie nie" lub "raczej nie". 20 proc. ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania.

Sondaż pokazał, że nieco niższe jest poparcie dla budowy w Polsce większej liczy elektrowni jądrowych, także przez prywatne konsorcja. Poparcie dla takiego rozwiązania wyraziło 42 proc. badanych. Nadal jednak zwolennicy takiego rozwiązania mają przewagę nad przeciwnikami, których jest 33 proc. 25 proc. ankietowanych nie miało zdania.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) od 28 do 31 października 2022 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1058 osób.

Rządowa ofensywa w sprawie atomu

W środę rząd przyjął uchwałę w sprawie elektrowni jądrowych w Polsce. Pierwsza z nich ma być budowana w amerykańskiej technologii przez Westinghouse - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Pytany o koszt pierwszego projektu jądrowego w Polsce, wskazał: "Orientacyjna suma to jest do ok. 20 mld dolarów, czyli kwota sięgająca 90-100 mld zł".

Z kolei minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że pierwsze reaktory zostaną zbudowane "w okolicach Choczewa, Żarnowca". - Dopiero po wydaniu decyzji środowiskowej będziemy w stanie precyzyjnie powiedzieć o posadowieniu tej konkretnej inwestycji. Wstępnie jest to Kopalino-Lubiatowo - stwierdziła.

To jednak nie wszystko, bo rząd w ostatnich dniach przystąpił do zasypywania opinii publicznej informacjami o kolejnych elektrowniach jądrowych, które mają powstać w Polsce. W planach, jak mówił premier, jest budowa łącznie trzech takich obiektów. Oprócz tego tworzonego we współpracy z Amerykanami kolejny ma powstać w Pątnowie - w technologii koreańskiej. Poza tym rząd jest otwarty na trzeci projekt. - Chcę zasygnalizować naszą gotowość do trzeciego projektu w Polsce centralnej, którego dokładna lokalizacja zostanie wybrana w najbliższych miesiącach, kwartałach - mówił Mateusz Morawiecki.