Składki ZUS w 2023 zabolą przedsiębiorców. Szykuje się rekordowa podwyżka i liczne konsekwencje

Podwyżka płacy minimalnej w 2023 roku pociągnie za sobą liczne konsekwencje, gdyż każdy medal ma dwie strony. Wielu pracowników może już zacierać ręce z radości. Jednak zupełnie przeciwne nastroje mają przedsiębiorcy i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. A to dlatego, że jedną z konsekwencji podwyższenia tzw. najniższej krajowej, jest wzrost składek ZUS, który dotknie nie tylko wielkich i dobrze prosperujących na rynku pracy, ale również osoby rozpoczynające przygodę z prowadzeniem własnej firmy.

Najniższa krajowa 2023. Ile wzrośnie tzw. mały ZUS?

Osoby rozpoczynające prowadzenie własnej działalności gospodarczej, przez pierwsze 24 miesiące mogą skorzystać z preferencyjnej wysokości składek społecznych, a ich podstawą jest 30 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Jak wylicza portal infakt.pl jeśli płaca minimalna w 2 połowie 2023 roku wzrośnie do poziomu 3600 zł, to podstawa preferencyjnego ZUS wzrośnie do 1080 zł. Obecnie wynosi 903 zł. Zatem wzrost podstawy składek wyniesie prawie 20 proc.

Obecnie mały ZUS (bez składki zdrowotnej) wynosi 285,71 zł miesięcznie, w 2023 roku w pierwszej połowie roku "rozkręcający się" przedsiębiorcy miesięcznie zapłacą 331,26 zł, a w drugiej – 341,72 zł.

Jak wylicza inFakt.pl w konsekwencji w ciągu roku zapłacą o 610 zł więcej składek ZUS.

Mały ZUS 2023. Składka zdrowotna przedsiębiorców

Powyższe zestawienie nie dotyczy składki zdrowotnej. Ta wyliczana jest od stycznia i zależna jest od przyjętej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania. Wiadomo już jednak, że dla podatników rozliczających się według skali podatkowej i podatku liniowego składka zdrowotna w 2023 nie będzie niższa niż 314,10 zł w pierwszym półroczu i 324 zł w drugim półroczu.

Podwyżka ZUS w 2023 roku. Składka społeczna

Podstawę wymiaru tzw. społecznych składek ZUS dla przedsiębiorców stanowi 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Na 2023 rok ma to być kwota 4161 zł.

Jak wyliczyli specjaliści z inFakt.pl w konsekwencji podwyżek, składki ZUS na 2023 rok (bez składki zdrowotnej, która jest naliczana oddzielnie) wyniosą 1418,48 zł.

W bieżącym roku wynoszą natomiast 1211,28 zł. Oznacza to wzrost o 207,20 zł miesięcznie w stosunku do roku obecnego. Będzie to najwyższy w historii wzrost składki - czytamy w portalu.

Minimalne wynagrodzenie 2023. Poważne konsekwencje dla pracodawców i pracowników

Wzrost stawek ZUS jak i wynagrodzenia minimalnego, niesie ze sobą spore konsekwencje nie tylko dla pracodawców, ale też dla pracowników. Dla tych pierwszych oznacza wzrost kosztów zatrudnienia. Dla drugich w dobie szalejącej inflacji, może oznaczać w wielu firmach - redukcję etatów i w konsekwencji bezrobocie.

Portal inFakt.pl wyliczył wzrost kosztów zatrudnienia pracownika na najniższej krajowej będzie docelowo wynosił dla pracodawcy blisko 750 zł, a to jest o prawie ¼ więcej niż obecnie.

Jak zauważa Infor.pl w związku ze wzrostem składek ZUS, firmy będą musiały zwiększyć budżety na wynagrodzenia.

Trzeba przy tym pamiętać, że inflacja w połączeniu z rosnącymi płacami będzie oznaczała… jeszcze wyższą inflację. Pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenie, jednak jeszcze większe koszty poniosą przedsiębiorcy, a to może z kolei przełożyć się na rosnące ceny oferowanych produktów i usług - czytamy.

Ile wyniesie stawka godzinowa w 2023 roku?

W 2023 r. wzrośnie też stawka minimalna za godzinę pracy na umowach "śmieciowych". Od 1 stycznia 2023 roku wyniesie ona 22,80 zł brutto, od lipca wzrośnie do 23,50 zł.

Minimalne wynagrodzenia 2023 - podstawa prawna

W Dzienniku Ustaw z 15 września 2022 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1952), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Źródło: Infor.pl / inFakt.pl