Czarnek: jeszcze więcej pieniędzy na "Inwestycje w oświacie". Katolickiej oświacie

Ze 100 mln budżetu konkursu "Inwestycje w oświacie", minister edukacji większość przekazał edukacji katolickiej.

Jak pisaliśmy już w TOK FM, w pierwszej turze programu aż 55 mln z 60 mln zł minister przekazał organizacjom prowadzącym szkoły katolickie. W drugiej turze do szkół katolickich poszło aż 31 mln zł.

"Szkoły prowadzone przez stowarzyszenia czy szkoły katolickie, szkoły prowadzone przez różne fundacje nie mają takich możliwości — powiedział Czarnek argumentując wybór beneficjentów. Zasugerował przy tym, że szkoły samorządowe mają większe możliwości dofinansowania niż szkoły katolickie.

Minister edukacji kolejne pieniądze przeznacza na katolickie szkoły

Ostatnie kwoty ze 100-milionowego budżetu, według Wyborcza.pl także zostaną przekazane w większości na organizacje katolickie. Właśnie została rozstrzygnięta trzecia część konkursu, w której 9 mln złotych zostało rozdzielone na 21 podmiotów:

2,1 mln otrzyma diecezja kaliska. Wykorzysta je na budowę warsztatu szkolnego, przebudowę poddasza i budowę zaplecza stadionu,

2 mln otrzyma parafia rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Lublinie na na "budowę obiektu" przy podstawówce św. Jadwigi Królowej (1 mln). Drugi milion otrzyma Grzegorz Szymczak, właściciel szkoły, na remont budynku,

1 mln zł otrzyma jezuicka instytucja, która prowadzi szkoły Loyola - Dzieła Jezuickie. Przeznaczenie - "dostosowanie obiektu"

0,5 mln otrzyma zakon pijarów na budowę obiektu przy szkole w Łowiczu. Łącznie z funduszami z poprzednich etapów konkursu, zakon otrzyma 3,5 mln zł,

0,7 mln. otrzyma parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa w Warszawie na "dostosowanie obiektów" przy Katolickiej Szkole Podstawowej,

0,27 mln otrzyma stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego w Białymstoku m.in. na wyposażenie pracowni informatycznej, sali dydaktycznej, logopedycznej.

Minister edukacji o budżecie oświatowym "to nasz budżet". Ma na myśli katolików

Tym razem minister nie tylko zatroszczył się o równe szanse szkół wyznaniowych i świeckich, ale stwierdził, że budżet należy do wszystkich. Zaznaczył przy tym, że w pełni identyfikuje się z grupą, którą obdarowuje pieniędzmi.

"Katolicy też są obywatelami tego państwa. To jest także nasze państwo, a budżet państwa to jest także nasz budżet. Nasz — katolików, chrześcijan. Przyjmijcie to sobie państwo do wiadomości — powiedział Przemysław Czarnek 10 listopada podczas spotkania z wyborcami w Krapkowicach pod Opolem.

W rezultacie 95 proc. pieniędzy zostało skierowane na 100 tys. uczniów uczących się — jak wskazał sam minister — w szkołach wyznaniowych. A to jedynie ułamek uczniów uczących się w polskich szkołach.

Z danych GUS wynika, że wszystkich szkół w Polsce, w roku szkolnym 2020/21 było ok. 21,8 tys.

Tymczasem szkół prowadzonych przez organizacje i stowarzyszenia jest 1 tys., a przez organizacje wyznaniowe - 141. W tym szkół podstawowych prowadzonych przez organizacje i stowarzyszenia było 547, a przez organizacje wyznaniowe - 134.

Źródło: Wyborcza.pl, ciekaweliczby.pl