Dodatek 500 zł do gazu. Podpowiadamy: jak, gdzie i do kiedy można złożyć wniosek. Czasu coraz mniej

Kończy się czas na składanie wniosków o dopłaty do ogrzewania.. Tylko do 30 listopada, można składać wnioski o dopłatę do gazu. Kto może się starać o te dofinansowania oraz jak i gdzie należy złożyć wniosek o dodatek do gazu? Podpowiadamy.

Fot. Przemysław Skrzydło / Agencja Wyborcza.pl