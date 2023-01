Portugalczyk nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Fernando Santos przyleciał do Warszawy

We wtorek o godz. 13 prezes PZPN Cezary Kulesza przedstawi nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Głównymi faworytami do tej funkcji byli do tej pory Paulo Bento i Vladimir Petković. Jak twierdzi Sport.pl może nim zostać Fernando Santos - pochodzący z Lizbony szkoleniowiec jest w Warszawie.

W podróży do Polski Santosowi - jak podała telewizja CNN Portugal - towarzyszył były rzecznik prasowy Portugalskiej Federacji Piłki Nożnej (FPF) Onofre Costa. Ich obecność w Warszawie, jak podkreślono, może oznaczać, że były selekcjoner Portugalii będzie nowym trenerem biało-czerwonych.

Doniesienia te potwierdził Fabrizio Romano. Włoski dziennikarz ujawnił, że PZPN jest już bliski porozumienia z portugalskim szkoleniowcem. Omawiane mają być ostatnie szczegóły dotyczące kontraktu. Włoch poinformował też o długości umowy reprezentacji Polski z nowym selekcjonerem - ta miałaby być zawarta do czerwca 2026 roku.

Fernadno Santos - kim jest?

68-letni Santos, pracujący z reprezentacją Portugalii od ośmiu lat, poprowadził kadrę tego kraju do największego sukcesu w historii, jakim było wygranie mistrzostw Europy we Francji w 2016 r. Z kolei w sezonie 2018-19 zdobył ze swoimi podopiecznymi tytuł mistrza Ligi Narodów UEFA. Z zespołem Portugalii rozstał się po ubiegłorocznych mistrzostwach w Katarze, w których prowadzony przez niego zespół dotarł do ćwierćfinału.

Szkoleniowiec trenował m.in. FC Porto, Panathinaikos Ateny, PAOK Saloniki, a także lizboński Sporting i Benfikę. W latach 2010-2014 Santos był selekcjonerem Grecji.