Obajtek ujawnił, gdzie mają stanąć pierwsze małe reaktory jądrowe. Orlen chce, by było ich 20

Przedstawione przez Daniela Obajtka lokalizacje to:

Ostrołęka,

Włocławek,

Stawy Monowskie koło Oświęcimia,

Dąbrowa Górnicza,

Kraków - Nowa Huta,

Specjalna Strefa Ekonomiczna Tarnobrzeg – Stalowa Wola;

okolice Warszawy.

Wytypowane lokalizacje mają być poddane co najmniej dwuletnim badaniom.

Daniel Obajtek, przedstawiając lokalizacje, podkreślił, że po potwierdzeniu badaniami potencjału tych miejsc, priorytetem będzie zaproszenie do dialogu lokalnych społeczności. Stwierdził, że dopiero po osiągnięciu porozumienia podjęte zostaną decyzje o realizacji inwestycji. Jak dodał, do końca roku Orlen przedstawi dalsze potencjalne lokalizacje, tak by w sumie było ich 20.

- Transformacji energetycznej nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Kto zostanie w tyle, będzie miał przestarzałą gospodarkę - ocenił, podkreślając, że zeroemisyjna energia z elektrowni jądrowych jest jednym z elementów transformacji. - Inwestując w zieloną energetykę, nie możemy zapominać o energetyce zeroemisyjnej. Jedynie taką energetyką jest energetyka atomowa - duży i mały atom - mówił prezes Orlenu.

Obajtek przekazał, że wspólnie z partnerem Michałem Sołowowem z Synthosu analizowali kwestie małych reaktorów atomowych. - Te analizy doprowadziły do jednego wniosku, że dziś technologia GE Hitachi jest technologią najbardziej zaawansowaną, jeżeli chodzi o mały reaktor atomowy. Nie ma innej technologii tak bardzo mocno zaawansowanej, czyli BWRX-300 - powiedział szef Orlenu.

Obecny na konferencji pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger podkreślił, że "inwestycje w duży i mały atom są dla Polski w tym momencie kluczowe". Jak mówił, przez najbliższe 15-20 lat Polska ma szansę stać się sercem gospodarczym Europy. - Nie będziemy mogli być tym sercem Europy, nie będziemy w stanie dać konkurencyjności naszej gospodarki bez taniej energii. Tę tanią energię w Polsce da energetyka odnawialna wspierana przez duży i mały atom - stwierdził Berger.

Rządowe plany atomowe

Na początku listopada 2022 rząd przyjął projekt uchwały, dotyczący budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Wykonawcą ma zostać amerykański Westinghouse. Zgodnie z planami rządu, budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce ma rozpocząć się w 2026 roku. Koszt projektu to ok. 20 mld dolarów, czyli ok. 90-100 mld zł.

Również jesienią 2022 r minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że pierwsze reaktory zostaną zbudowane "w okolicach Choczewa, Żarnowca". - Dopiero po wydaniu decyzji środowiskowej będziemy w stanie precyzyjnie powiedzieć o posadowieniu tej konkretnej inwestycji. Wstępnie jest to Kopalino-Lubiatowo - stwierdziła.

To jednak nie wszystko, bo rząd przystąpił wówczas do zasypywania opinii publicznej informacjami o kolejnych elektrowniach jądrowych, które mają powstać w Polsce. W planach, jak mówił premier, jest budowa łącznie trzech takich obiektów. Oprócz tego tworzonego we współpracy z Amerykanami kolejny ma powstać w Pątnowie - w technologii koreańskiej. Poza tym rząd jest otwarty na trzeci projekt. - Chcę zasygnalizować naszą gotowość do trzeciego projektu w Polsce centralnej, którego dokładna lokalizacja zostanie wybrana w najbliższych miesiącach, kwartałach - mówił w listopadzie 2022 r. Mateusz Morawiecki.

