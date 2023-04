Kto zawalił ws. "terrorystki" w hidżabie podczas ćwiczeń "Wolf-Ram-23"? "Rysa pozostanie"

Zobacz wideo

W największych miastach w Polsce odbywały się wspólne ćwiczenia polskich służb i FBI pod kryptonimem "Wolf-Ram-23". Założeniem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności policji i współpracujących z nią służb oraz reakcji na zagrożenia o najwyższej skali. Jednak w sieci w kontekście ćwiczeń mówi się o sytuacji w Poznaniu, gdzie "terrorystką" była statystka ubrana w muzułmański hidżab.

Z jednej strony pojawiły się komentarze, oskarżające służby o powielanie stereotypów i dyskryminację. Eksperci zwracali też uwagę, że "już minęły czasy, w których ktokolwiek wierzył, że tak wygląda terrorysta". Polska policja tłumaczyła się, że za tym scenariuszem stali agenci FBI.

- Choć intencja pewnie była słuszna, to nie było to do końca przemyślane. Pewna rysa zostanie po tych ćwiczeniach – komentował w TOK360 ekspert ds. terroryzmu i terroru kryminalnego z Collegium Civitas Andrzej Mroczek.

Jak przyznał gość Adama Ozgi, cała sytuacja nie jest przesadnie zaskakująca. - Wiele razy ćwiczyłem z agentami FBI i widzieliśmy, że oni nie znają naszej kultury i realiów, w których funkcjonujemy. Jeśli weźmiemy dane Europolu z ostatnich lat, to na naszym kontynencie większym zagrożeniem są grupy ekstremistyczne o zabarwieniu nacjonalistycznym niż fundamentaliści islamscy - wyjaśnił Mroczek.

I właśnie w tym przypadku również nie dopasowano scenariusza do naszych realiów. - Pozwolę sobie odwrócić sytuację. Czy FBI przeprowadziłoby na terenie Stanów Zjednoczonych podobne ćwiczenia z udziałem osoby w takim przebraniu? Szczerze wątpię - podsumował ekspert.