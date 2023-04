Ksiądz Isakowicz-Zalewski w szpitalu. Nowe informacje o stanie zdrowia duchownego

Ksiądz Isakowicz-Zaleski w rozmowie z "Super Expressem" poinformował, że rozpoczął radioterapię. "Jestem w szpitalu. Przechodzę radioterapię. Kiepsko się czuję po niej, chociaż dopiero ją zacząłem - powiedział duchowny. Jak dodano, w jego przypadku operacja jest niemożliwa, gdyż Isakowicz-Zaleski ma stenty (plastikowe lub metalowe rurki) na aorcie.

Ksiądz Isakowicz-Zaleski ma raka

Na początku kwietnia ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski mówił Polskiej Agencji Prasowej, że jest w trakcie hormonoterapii. Na razie choroba nie daje przerzutów. Zdaniem księdza jest dużo szans na wyleczenie, ale - jak zauważył wtedy, powołując się na lekarzy - każdy organizm jest inny, u każdego choroba i leczenie przebiegać mogą inaczej. - Uważam, że warto walczyć, by nie stać się zniedołężniałym. Dopóki jest szansa na leczenie, to trzeba się leczyć - podkreślił, przypominając sobie zalecenia lekarza, że trzeba wierzyć w powrót do zdrowia, być optymistą.

- Ważna jest duchowa mobilizacja, wiara w sens leczenia, nie można się poddać, bo jeśli zwątpimy w wyzdrowienie, to sam system opieki zdrowotnej nam nie pomoże - powiedział ksiądz Isakowicz-Zaleski.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski to krakowski duchowny obrządku łacińskiego i ormiańskiego, działacz opozycyjny w czasach PRL, publicysta. U ks. Isakowicza-Zaleskiego nowotwór został wykryty przypadkiem. Na dodatkowe badania poszedł, ponieważ miał złe wyniki innych badań. Jak wspomina, zdiagnozowanie nowotworu było dla niego dużym zaskoczeniem. Od blisko 40 lat pomaga niepełnosprawnym i potrzebującym w Fundacji im. Brata Alberta, której jest współzałożycielem i prezesem.