Komisja ds. rosyjskich wpływów "musiałaby zapakować połowę kierownictwa PiS-u do więzienia". Piątek wskazuje tropy

Zjednoczona Prawica chce uderzyć w Tuska, powołując Państwową Komisję ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Jednocześnie prokuratura pod wodzą Zbigniewa Ziobry - na wniosek skazanego Marka Falenty - miała rozpocząć śledztwo w sprawie związanej z tym, że jako premier ograniczał on import rosyjskiego węgla do Polski.

Zdaniem Tomasza Piątka powołana głosami Zjednoczonej Prawicy "komisja ds. badania rosyjskich wpływów w Polsce na pewno nie będzie pracować na serio". Jak argumentował w TOK FM dziennikarz śledczy związany z wydawnictwem Arbitror i Resetem Obywatelskim, gdyby bowiem miała pracować jak należy, to "PiS-owska komisja musiałaby zapakować połowę kierownictwa PiS-u do więzienia".

Dziennikarz mówił w "Poranku Radia TOK FM", że skala rosyjskiej infiltracji w Zjednoczonej Prawicy jest ogromna. - To są nie tylko środowiska Macierewicza, ale też związane z premierem Morawieckim, z Michałem Dworczykiem. Ostatnio znaleziono je także w środowisku Adama Bielana - wyliczał Piątek. I dodał, że chodzi też o osoby powiązane z Markiem Falentą, skazanym za aferę podsłuchową, która pomogła Prawu i Sprawiedliwości wygrać wybory w 2015 roku.

Przypomnijmy, że według zeznań wspólnika Falenty - Marcina W., biznesmen miał sprzedać Rosjanom nagrania z restauracji Sowa i Przyjaciele na miesiąc przed wybuchem afery podsłuchowej (w czerwcu 2014 r.).

"To kolejne straszenie opozycji"

Piątek uważa, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, wszczynając śledztwo przeciwko Donaldowi Tuskowi, ma na celu odstraszenie opozycji od zajmowania się rosyjskimi tematami. Dziennikarz przypomniał, że Ziobro starał się najpierw zdyskredytować zeznania wspólnika Falenty uderzając w syna byłego premiera - Michała Tuska.

- W momencie, w którym opozycja zaczyna coraz głośniej mówić, że PiS służy Rosji, to wtedy Ziobro wyciąga nagle jakąś absurdalną "torbę z Biedronki" i mówi: Ha, ha, a ja tu mam zeznania, z których wynika, że Michał Tusk przyjął od Rosjan kupę pieniędzy w plastikowej reklamówce - relacjonował.

W ocenie rozmówcy Jacka Żakowskiego, obecne zarzuty skierowane wobec Donalda Tuska wpisują się w strategię zastraszania opozycji. - Wszczęcie postępowania w sprawie, w której Tusk zwalczał Marka Falentę i jego firmę importującą węgiel z Rosji, to pokazanie opozycji, że nawet sprawę, która jednoznacznie świadczy na korzyść Tuska można przewrócić do góry nogami - stwierdził. Jak zauważył, "Falenta biega po mediach i twierdzi, że Tusk po to zwalczał jego składy węgla, żeby ułatwić Rosjanom przejęcie tej firmy".

W ocenie Piątka decyzja o śledztwie ws. Tuska to jasne powiedzenie opozycji, by nie dotykała "rosyjskich związków PiS". Jak wskazał gość TOK FM, lider "Solidarnej Polski" może mieć w tym także swój osobisty interes. Bo - jak stwierdził dziennikarz - także w przypadku ministra sprawiedliwości pada bowiem podejrzenie o czerpanie korzyści ze współpracy z Rosjanami. - Patrycja Kotecka, żona Ziobry kupiła luksusowy apartament od biznesmena związanego z grupą Grupą Radius, której menadżerowie założyli podsłuchową restaurację Sowa i Przyjaciele i której współzałożyciel Robert Szustkowski został miliarderem dzięki współpracy z kremlowskimi mafijnymi oligarchami: Andriejem Skoczem i Lwem Kwietnojem - poinformował Piątek. - Zapytałem Ziobrę i Kotecką o to, skąd mieli na to pieniądze i nie odpowiedzieli mi na to pytanie - podsumował.

