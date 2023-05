Obiekt znaleziony w lesie pod Bydgoszczą to rosyjski pocisk? "Gazeta Wyborcza" podaje nazwę rakiety

Zobacz wideo

"Gazeta Wyborcza" powołuje się na wypowiedź anonimowego eksperta branży wojskowej, który przejrzał zdjęcia szczątków tego, co zostało z obiektu znalezionego w lesie. To kolejna próba wyjaśnienia, co tak naprawdę spadło pod Bydgoszczą. Pierwsze doniesienia o nieznanym obiekcie pojawiły się w zeszłym tygodniu. Ministerstwo Obrony Narodowej w tej sprawie nabrało wody w usta, potwierdzając jedynie, że to obiekt wojskowy.

REKLAMA

Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki stwierdził jednak, że są przesłanki, by połączyć to odkrycie z incydentem z grudnia 2022 roku, gdy poderwane zostały polskie i sojusznicze samoloty, by śledzić trajektorię rakiety, która znalazła się nad terytorium Polski. 16 grudnia Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 76 pocisków. Jeden miał wlecieć nad Polskę. Jak pisze "GW", mimo poderwania myśliwców, pocisku nie znaleziono. Eksperci zastanawiają się też, dlaczego w takim razie nikt jej potem nie szukał. Rząd przekonuje, że sprawę badają odpowiednie służby.

O znalezieniu szczątków niezidentyfikowanego obiektu wojskowego w okolicach miejscowości Zamość, ok. 15 km od Bydgoszczy we czwartek poinformowało MON. - Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz saperzy - informował MON. Później o wszczęciu postępowania w sprawie poinformowała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Według późniejszych nieoficjalnych informacji fragmenty obiektu wojskowego, który spadł w lesie niedaleko Bydgoszczy, mogły być pociskiem wystrzelonym podczas ćwiczeń. Jednak ani prokuratura, ani Ministerstwo Obrony Narodowej nie potwierdzili tych doniesień.

Posłuchaj podcastu: