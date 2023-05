Ludzkie zwłoki, w znaczymy stopniu rozkładu, zostały znalezione w sobotę wieczorem w ruinach byłej mleczarni, w okolicy wału Kaczawy na ulicy Konduktorskiej w Legnicy. Ciało było zawinięte w materiał.

Legnicka prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku zabójstwa, a zwłoki skierowano na sekcję, która rozpoczęła się w poniedziałek i nadal prowadzona jest we wtorek.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lidia Tkaczyszyn powiedziała we wtorek PAP, że ze wstępnych ustaleń sekcji wynika, że zwłoki należą do kobiety w średnim wieku. - To kobieta szczupła i niewysoka - powiedziała prokurator dementując wcześniejsze informacje medialne, że znalezione ciało to zwłoki dziecka.

Prok. Tkaczyszyn podkreśliła, że sekcja zwłok nadal trwa i na razie nie znana jest przyczyna zgonu kobiety. - Ustalamy też tożsamość tej kobiety. Przy ciele nie znaleziono żadnych dokumentów- powiedziała prokurator.