Atak nożownika na Głównym Mieście w Gdańsku. Dwie osoby trafiły do szpitala

We wtorek przed północą policjanci odebrali zgłoszenie, że w rejonie Głównego Miasta doszło do zranienia mężczyzny nożem. W związku ze zdarzeniem jedna osoba została zatrzymana, a dwie trafiły do szpitala - informuje policja.

Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl