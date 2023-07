Alerty IMGW. "Mogą być miejsca, gdzie termometry wskażą nawet 37 stopni"

Zobacz wideo

Dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska powiedziała PAP, że weekend będzie upalny. Termometry w całym kraju będą wskazywały ok. 30 stopni, a na zachodzie 35 stopni. - Mogą być miejsca, gdzie termometry wskażą nawet 37 stopni – dodała Łapińska.

W związku z tym IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia, które obowiązują praktycznie w całej Polsce. Alerty zaczną obowiązywać od godz. 12 w sobotę do godz. 20 w niedzielę.

Łapińska poinformowała, że w sobotę będzie pogodnie, bez deszczu i gorąco w całym kraju.

Temperatura maksymalna tylko na krańcach wschodnich może wynieść 27 stopni Celsjusza. Nad morzem i w centrum będzie 31 stopni, a na zachodzie 35 stopni, a lokalnie 37.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.

Noc z soboty na niedzielę też będzie gorąca. "Tej nocy nie da się odetchnąć"

W nocy będzie pogodnie na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Na zachodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze.

Temperatura minimalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, na wschodzie 17-19 stopni, do 21 stopni na zachodzie.

Synoptyk poinformowała, że termometry wskażą tam 21 stopni przez zaledwie, dwie, trzy godziny. - Przeważnie przez całą noc będzie od 22 do 24 stopni. Tej nocy nie da się odetchnąć – dodała Łapińska.

Wiatr będzie słaby, umiarkowany południowo-wschodni, skręcający na południowo-zachodni.

