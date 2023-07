Zobacz wideo Aplikacja TOK FM - prezentuje Tomasz Setta

Kilka minut po północy właściciel jednego z gospodarstw pod Kozienicami poinformował policję, że złapał złodzieja kur i zamknął go w kurniku.

Jak się okazało, 73-letni mieszkaniec Kozienic pojechał rowerem na pobliską wieś, gdzie wszedł do kurnika na jednej z posesji. Mężczyzna miał ze sobą jutowy worek, latarkę i gaz obezwładniający.

- Gdy kury zaczęły głośno gdakać, będący na posesji właściciel zauważył złodzieja i zamknął go w kurniku. Zamknięty mężczyzna zaczął kopać w drzwi, a po chwili wybił szybę w małym okienku, przez które zaczął atakować gazem właściciela - zrelacjonowała policjantka.

Wezwani na miejsce mundurowi zatrzymali 73-latka. Mężczyzna tłumaczył, że kury miał przeznaczyć na niedzielny rosół.

Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności

Mieszkaniec Kozienic usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Teraz musi stawiać się do komendy w Kozienicach, ponieważ prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór i poręczenie majątkowe. Dodatkowo 73-latek nie może zbliżać się do właściciela kurnika i do jego posesji. Zatrzymanemu w nocy mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

