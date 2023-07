Hydraulik w studni zobaczył węże. Okazało się, że to niegroźne padalce

Zobacz wideo

Mieszkanka Warszawy kupiła działkę rekreacyjną w Falenicy. Na działce znajdowała się nieczynna studnia. Kobieta postanowiła ją uruchomić. Wezwała więc hydraulika.

REKLAMA

"Specjalista obejrzał wpuszczone w ziemię obok domu betonowe kręgi, ale było dość ciemno. Postanowił więc wstawić do kręgów drabinę i po niej zejść na dół. Jak szybko zszedł, tak szybko wdrapał się na górę, krzycząc do właścicielki działki, że na dole są węże" - przekazali strażnicy miejscy.

Kobieta natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy 112. Informacja została przekazana strażnikom miejskim z Ekopatrolu oraz strażakom.

Nie wiadomo było, jakie zwierzęta są na dnie studni. Mogły to być rodzime niegroźne węże, jadowite żmije albo egzotyczne gady, których ktoś próbował się pozbyć z hodowli. Wiedząc, że zwierzęta pełzające bardzo dobrze pływają, strażacy powoli wpompowali do studni wodę.

- Po chwili zobaczyliśmy, jak na kawałkach styropianu wypłynęły na powierzchnię cztery, niegroźne dla ludzi, padalce. Zwierzęta były w dobrym stanie. Wszystkie zostały odłowione - powiedział strażnik Jacek Kosela z Ekopatrolu.

Padalce to niejadowite jaszczurki, z wyglądu podobne do węży

Padalce choć podobne wyglądem do węży to nimi nie są. Są niejadowitymi jaszczurkami, które w naszym kraju są pod ścisłą ochroną. Zwierzęta zostały przez strażników wypuszczone do lasu na terenie dzielnicy Wawer.

Padalce nie są w stanie upolować szybciej poruszających się zwierząt, ponieważ same poruszają się niezdarnie i wolno. Ofiarami padalca najczęściej padają dżdżownice, ślimaki albo mało ruchliwe larwy owadów.

Ogon u padalców stanowi 2/3 długości ciała. W sytuacji zagrożenia padalec może odrzucić swój ogon, który następnie odrasta, jednak nie posiada zwykle ani pierwotnej długości, ani pierwotnego kształtu.

Padalce zimują w grupach. W jednym miejscu zimowania można spotkać nawet 100 osobników.