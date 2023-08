Góra wniosków o rządowy kredyt 2 proc. "Nie wykluczam, że ten pik nagle zacznie wygasać"

Zobacz wideo

W lipcu popyt na kredyty mieszkaniowe zwiększył się o ponad 200 procent w porównaniu do 2022 roku - poinformowało Biuro Informacji Kredytowej. Duży wpływ na to miał start rządowego programu "Bezpieczny kredyt 2 proc.". W ciągu pierwszego miesiąca jego funkcjonowania do banków wpłynęło ponad 18 tysięcy wniosków, a liczba zawartych umów przekroczyła 700.

REKLAMA

- Ministerstwo spodziewało się, że do końca tego roku będzie udzielonych 10 tys. kredytów, a wygląda na to, że ta liczba będzie osiągnięta dużo szybciej - komentował w TOK FM Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. Zdaniem rozmówcy Tomasza Setty kluczem do sukcesu rządowego programu nie są jedynie atrakcyjne warunki, które kuszą osoby chcące kupić mieszkanie.

Jak ocenił, wniosków jest tak dużo, bo potencjalni kredytobiorcy po prostu obawiają się tego, co będzie w przyszłym roku. - Jak zapisano w ustawie, w 2024 roku w budżecie ma się znaleźć ok. 940 mln złotych. Wiele osób boi się, że w przyszłym roku może być "stop", że nie ma pieniędzy - stwierdził.

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

Do tego osoby, które chcą kupić nieruchomość, pragną to zrobić szybko, bo ceny cały czas rosną. A do tego - jak wyliczał gość "Magazynu EKG" - potencjalni kredytobiorcy boją się, że wnioski będą coraz dłużej rozpatrywane. - Zobaczymy, co się będzie działo w najbliższych dwóch miesiącach. Bo ja nie wykluczam, że ten "pik" nagle zacznie wygasać - ocenił.

Rządowy kredyt 2 proc. napędził wzrost cen nieruchomości?

Czas przy kupowaniu mieszkania odgrywa bardzo dużą rolę, bo mieszkania cały czas drożeją.

- Rosną koszty budowy, one w ostatnich miesiącach spowolniły, ale wciąż rosną. Znikają z rynku najtańsze oferty, co podnosi średnią cenę metra kwadratowego. Jak się popatrzy, co się dzieje w ofertach deweloperów, to widać jak szybko kurczy się odsetek mieszkań z ceną poniżej 9-10 tys. zł za metr. W Warszawie jeszcze takie mieszkania gdzieś na obrzeżach można kupić, ale myślę, że do końca roku znikną z oferty- mówił Wielgo.

Przypomnijmy, że z programu"Bezpieczny kredyt 2 procent" skorzystać mogą osoby, które nie skończyły 45 lat. Jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku musi spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie.

Kwota "bezpiecznego kredytu" nie może przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego. Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat.