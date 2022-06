Sara James w amerykańskim "Mam talent!" - zobacz występ Polki

Sara James dała się poznać polskiej publiczności jako zwyciężczyni czwartej edycji The Voice Kids, czyli dziecięcej wersji "The Voice of Poland". Teraz swoim talentem postanowiła oczarować amerykańską publiczność.

Odcinek amerykańskiego "Mam talent!" (America's Got Talent) z udziałem Sary James zadebiutował na antenie NBC w nocy z wtorku na środę polskiego czasu. Polka na scenie wykonała przebój Billie EIilish oraz Khalida "Lovely", a jej występ oczarował publiczność i jurorów, którzy po występie zgotowali jej owację na stojąco. Znany ze swojej surowości Simon Cowell był tak oczarowany Sarą, że postanowił nacisnąć złoty przycisk, zapewniając jej awans do półfinału.

- Sara, przez lata słyszeliśmy tu wielu wokalistów, ale wow. Są takie momenty, kiedy... To nie było idealne, jednak masz w sobie blask prawdziwej gwiazdy (...). To musi być nieprawdopodobne uczucie występowanie przed amerykańską publicznością. Zgaduję, że marzyłaś, by tu wystąpić. Pamiętam, jak po raz pierwszy przyjechałem do Ameryki, to było 20 lat temu i był to moment, którego nigdy nie zapomnę. I chcę być ty zapamiętała tę chwilę na zawsze - powiedział Cowell,

Oto występ Sary James w amerykańskim "Mam talent!":

Przy okazji występu Sary okazało się, że Simon Cowell również ma polskie korzenie.

Sara James - Eurowizja nie dała jej zwycięstwa, ale przyniosła rozpoznawalność

Po sukcesie w dziecięcej edycji "The Voice of Poland", Sara James reprezentowała Polskę podczas zeszłorocznej Eurowizji Junior. Zwyciężczyni "The Voice Kids" zaprezentowała się w Paryżu z utworem "Somebody", który jeszcze przed finałem zbierał bardzo pozytywne recenzje. Polka była uważana za jedną z faworytek do zwycięstwa. Ostatecznie jednak okazało się, że Sarze zabrakło do 1. miejsca zaledwie kilka punktów. Sara zdobyła ich 218 zajmując drugie miejsce. Biorąc jednak pod uwagę wyniki jakie notują nasi reprezentanci podczas "dorosłej" Eurowizji, 2. miejsce Sary to ogromny sukces. Ponadto po jej występie pojawiło się wiele entuzjastycznych komentarzy widzów z całego świata, którzy zobaczyli w Sarze materiał na przyszłą gwiazdę. Efekt, jaki wywołał jej występ w amerykańskim "Mam talent!" zdaje się to potwierdzać.

Sara James - pochodzenie, rodzice. Kim jest utalentowana 13-latka

Sara James urodziła się Słubicach w województwie Lubuskim. Obecnie uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Ośnie. Jest córką Polki Arlety Dancewicz i Nigeryjczyka, Johna Jamesa. Jej ojciec również jest piosenkarzem. Wystąpił w "Bitwie na głosy" jako członek chóru Mezo i stworzył duet Loui & James, z którym wystąpił m.in. w Dzień dobry TVN. Sara ma troje rodzeństwa: Michelle James, Johna Jamesa Juniora oraz Jakuba Dancewicza. Sara urodziła się 10 czerwca 2008 roku, więc niedawno skończyła 14 lat.

