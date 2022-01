"Twój tata nie żyje". Córka Pawła Wojtunika odebrała przerażający telefon. Wąsik: To wyjątkowe łajdactwo

Zobacz wideo

Wojtunik o tej sytuacji poinformował na Twitterze. "Nie wiem, kim jesteście kanalie ani dlaczego to robicie moim dzieciom, ale podszycie się pod mój numer i zadzwonienie wczoraj w nocy do mojej córki z informacją 'Twój tata nie żyje, nie oddycha, dzwonię z jego telefonu' przekracza wszelkie normy i granice" - podkreślił były szef CBA.

Na wpis odpowiedział wiceszef MSWiA. "To wyjątkowe łajdactwo. Nie ma usprawiedliwienia dla takich czynów. @PolskaPolicja podejmuje działania w tej sprawie" - zapewnił Wąsik.

Czym jest spoofing?

Podobna sytuacja, tzw. spoofing, spotkała w tym tygodniu dwoje posłów, Pawła Szramkę z koła Polskie Sprawy i Paulinę Matysiak z Lewicy. Najpierw do Szramki ktoś zadzwonił z groźbami, podszywając się pod numer Matysiak, a potem taki sam telefon odebrała posłanka Lewicy od kogoś, kto podszył się pod telefon posła Polskich Spraw. Parlamentarzyści również zgłosili sprawę na policję.

Sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński podkreślił wtedy na Twitterze, że cyberprzestępcy próbują wykorzystać spoofing do podsycania politycznych sporów. "Słuchajmy głosu ekspertów i nie dajmy się rozegrać - każda poszkodowana osoba może liczyć na profesjonalne wsparcie państwowych instytucji" - napisał. Na początku roku minister sam relacjonował, że ktoś, podszył się pod jego numer i zadzwonił na policję.

W uproszczeniu spoofing telefoniczny polega na podszywaniu się pod dowolny numer lub nazwę kontaktu. Przy takim cyberataku, choć telefon odbiorcy wyświetla daną informację o dzwoniącym lub piszącym SMS, w rzeczywistości dzwoni lub pisze cyberprzestępca.

W środę w KPRM Cieszyński poinformował dziennikarzy o przygotowaniach do prawnego i technologicznego zwalczania m.in. spoofingu. - Pracujemy z rynkiem telekomunikacyjnym nad tym, aby wprowadzić rozwiązania, które pozwolą jednoznacznie zidentyfikować, że dane połączenie pochodzi z zaufanego źródła - mówił.

Cieszyński wyjaśniał, że walka ze spoofingiem w Polsce zmierza do tego, aby odbiorca został uprzedzony o ataku, czyli aby otrzymał informację, że połączenie (bądź SMS) pochodzi nie z tego numeru, który mu się wyświetla na telefonie.

- Chcemy zaproponować proste oznaczenie, na przykład takie, w którym przychodzące połączenie byłoby poprzedzone gwiazdką, co pozwoliłoby jednoznacznie ustalić, że coś jest nie tak - tłumaczył minister. Zwracał uwagę, że na poziomie technicznym w przypadku takich połączeń istnieją pewne możliwe do wychwycenia różnice. Chodzi o to, aby informacja o nich, np. poprzez gwiazdkę, trafiła do końcowego użytkownika.